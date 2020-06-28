Поштові відділення Австралії почали приймати біткойни для оплати послуг. Така ініціатива передбачена в рамках співпраці з криптовалютною біржею Bitcoin.com.au.

Про це повідомляє Cointelegraph із покликанням на інформацією самого криптовалютного майданчика.

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Що відомо про нову послугу Пошти Австралії

Як вдалося з’ясувати, клієнти криптобіржі можуть оплачувати поштові послуги за допомогою біткойна. Така можливість діє у понад 3500 відділеннях австралійської пошти.

За словами генерального директора криптовалютної платформи Хольгера Аріанса (Holger Arians), новий платіжний метод, що почав діяти у відділеннях австралійської пошти, позитивно сприйнятий багатьма користувачами криптовалют.

Для більшості людей набагато комфортніше оплачувати послуги в поштовому відділенні біткойном, ніж здійснювати грошові перекази онлайн. Ми пишаємося таким партнерством і хотіли би подякувати Пошті Австралії за те, що вона готова впроваджувати нові платіжні технології,

– сказав Аріанс.

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