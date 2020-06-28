У поштових відділеннях Австралії відтепер можна розраховуватися біткойнами
Поштові відділення Австралії почали приймати біткойни для оплати послуг. Така ініціатива передбачена в рамках співпраці з криптовалютною біржею Bitcoin.com.au.
Про це повідомляє Cointelegraph із покликанням на інформацією самого криптовалютного майданчика.
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Що відомо про нову послугу Пошти Австралії
Як вдалося з’ясувати, клієнти криптобіржі можуть оплачувати поштові послуги за допомогою біткойна. Така можливість діє у понад 3500 відділеннях австралійської пошти.
За словами генерального директора криптовалютної платформи Хольгера Аріанса (Holger Arians), новий платіжний метод, що почав діяти у відділеннях австралійської пошти, позитивно сприйнятий багатьма користувачами криптовалют.
Для більшості людей набагато комфортніше оплачувати послуги в поштовому відділенні біткойном, ніж здійснювати грошові перекази онлайн. Ми пишаємося таким партнерством і хотіли би подякувати Пошті Австралії за те, що вона готова впроваджувати нові платіжні технології,
– сказав Аріанс.
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Пошта й інноваційні технології
- У 2016 році повідомлялося, що задля модернізації власної інфраструктури поштовий оператор Австралії звернув увагу саме на блокчейн. Тоді представники Пошти хотіли використати децентралізовану технологію для збереження ідентифікаційних даних.
- Однак не лише Пошта Австралії цікавиться інноваційними технологіями та криптовалютами. У 2019 році Пошта Хорватії повідомила про запущення послуги з обміну криптовалюти на готівку в місті Задар. Сервіс працює в тестовому режимі. Саме ж послуга надається Поштою Хорватії у співпраці з компанією Electrocoin.
- Також у 2019 році у поштових відділеннях Ліхтенштейну можна було придбати біткойни.
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