Ден Хелд, керівник Kraken, пояснює, чому він вважає, що біткойн може досягти мільйона доларів та стати цифровим золотом.

Біткойн стане "дуже нудним"

Біткойн славиться своєю волатильністю, але Хелд вважає, що так не завжди буде. Він вважає, що Bitcoin є цифровим золотом. З цією тезою випливає очікування, що ринкова капіталізація активу матиме неабияке зростання, пише Cointelegraph.

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Біткойн через десятки років відтепер стане чимось дуже нудним. Наші правнуки казатимуть: "Дідусь, бабусю, я лише про біткойн чую. У всіх є біткойн." Це як, кого це дивує? Начебто це нудна інвестиція. Це як тримання готівки,

– розповідає Хелд.

Експерт прогнозує, що капіталізація біткойну становитиме від 5 до 100 трильйонів доларів на своїх останніх етапах. Це призведе його перетворення із сильно волатильного активу у "нудний".

"Блокчейн пасе задніх"

Віра Хелда в біткойн непохитна. На його очах ця криптовалюта набирала в ціні та обвалювалася на 80% тричі. І все ж, 90% його активів він тримає у біткойнах. Його небажання диверсифікувати свій портфель випливає з непохитного переконання, що технологія блокчейн корисна лише для біткойн.

Сатоші навмисно побудував блокчейн-технологію для створення біткойна. Блокчейн пасе задніх. Це жахливо. Він робить так багато компромісів для створення біткойна, що він практично неефективний для майже нічого іншого,

– пояснює Хелд.

Цією думкою експерт дає зрозуміти, що альткойн – це лише експерименти, які повинні показати, що блокчейн підходить ще для чогось, крім біткойна. Проте Хелд не бачить причин на існування альткоїнів.

Що відомо про інші прогнози

Crypto Research Report прогнозують, що до 2030 біткойн може зрости до 400 тисяч доларів у ціні. Для оцінки використали "модель рівняння обміну", яка дає цільову ціну, за якою варто розцінювати криптовалюти на основі припущень щодо зміни попиту та пропозиції



прогнозують, що до 2030 біткойн може зрости до у ціні. Для оцінки використали "модель рівняння обміну", яка дає цільову ціну, за якою варто розцінювати криптовалюти на основі припущень щодо зміни попиту та пропозиції Модель stock-to-flow прогнозує зростання біткйона до 100 тисяч доларів . Відповідно до цієї моделі, динаміка ціни активу визначається коефіцієнтом S2F, який розраховується шляхом ділення поточної сумарної емісії активу на його середню річну емісію. Величина цього коефіцієнта вказує на дефіцит активу і складність його виробництва. Іншими словами, актив, в нашому випадку, біткойн, стає важче майнити і його цінність зростає через його дефіцит.



прогнозує зростання біткйона . Відповідно до цієї моделі, динаміка ціни активу визначається коефіцієнтом S2F, який розраховується шляхом ділення поточної сумарної емісії активу на його середню річну емісію. Величина цього коефіцієнта вказує на дефіцит активу і складність його виробництва. Іншими словами, актив, в нашому випадку, біткойн, стає важче майнити і його цінність зростає через його дефіцит. Раніше експерти опитані Bloomberg прогнозували біткойн по 20 тисяч доларів вже цього року.

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Варто розуміти, що не всі експерти сходяться на думці, що біткйон ростиме.