У США спалахнули масові протести через смерть темношкірого Джорджа Флойда під час затримання. Це матиме вплив на долар та американські фінансові ринки. Експерти та аналітики дали прогнози.

Протести в США прямо та опосередковано впливають на фінансові ринки та долар. Прямий вплив протести мають на американську валюту та послаблюють її. Водночас протести погіршують рейтинг чинного президента Трампа, який йде на другий тур виборів цієї осені. У випадку перемоги його конкурента Байдена, значний вплив відчують і фінансові ринки. Думки аналітиків та експертів зібрало Reuters.

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Долар та протести

Осаму Такашима, аналітик Citigroup Global Markets зробив прогноз щодо долара на фоні пандемії та протестів.

У середньостроковій перспективі ми конструктивно ставимося до долара, але дохідність казначейства дещо впала і це створює тиск на долар,

– вважає аналітик.

Експерт додає, що соціальне середовище тільки погіршує ситуацію з доларом. Йдеться про коронавірус та масові протести.

Аналітик розповідає, що долар не має профіциту поточного рахунку, як це мають японська єна чи швейцарський франк, а тому не є таким стабільним. Проте, з іншого боку, долар широко використовують у всьому світі. А цей факт дає інвесторам впевненість у доларі, як чомусь надійному.

Економічний та політичний удар протестів

Вплив подвійний, перший – економічний удар... але є ще й політичний вплив. Я думаю, що ринок починає розуміти, що перемога Байдена може бути негативною для ризикових активів – він вважається значно строгішим на фронті оподаткування,

– вважає Кріс Вестон керівники досліджень у Pepperstone.

Перемога Байдена

"Рейтинг підтримки президента Дональда Трампа впав через ці внутрішні протести. Ринки починають бачити, що шанси на виграш президентських виборів США Джо Байденом – підвищуються. Але навколо цього питання існує велика невизначеність, особливо щодо того, кого Байден обрав би на посаду віцепрезидента," – розповідає японський інвестиційний експерт Дайю Аокі.

У випадку виграшу Байдена, США та Китай продовжать конкурувати, принаймні у сфері технологій, додає експерт. Через усю цю ситуацію інвестор не бачить змоги для американських ринків зростати найближчим часом, але водночас зазначає, що не варто чекати великого падіння.

Шафалі Сачдев, аналітик BNP Paribas, розповідає, що ринки зараз більше цікавлять не протести, а співпраця з США з Китаєм.

Шон Келоу, аналітик Westpac, зазначає, що це не перші протести в США і вони матимуть радше короткострокові наслідки.

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