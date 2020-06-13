Кризис – это не только падение. Акции ряда компаний растут уже или вырастут в ближайшее время из-за повышенного спроса на их продукты или услуги.

Мировой кризис начался. ВВП стран падает, растет безработица и снижаются доходы людей. Однако есть компании, которые только выигрывают из-за этой ситуации. И инвесторы, которые поставят на эти компании также будут в выигрыше. Об этом пишет InvestorPlace.

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Apple



Apple / Unsplash

Вспышка коронавируса нанесла ущерб мировому технологическому гиганту Apple. По всему миру цепь поставок Apple была нарушена, компания закрыла офисы, магазины и контактные центры. Многие фабрики, где Apple производит свои аппаратные продукты, также закрываются. Спрос на продукцию Apple упал на фоне сокращения потребительских расходов.

Но перебои в цепях поставок и низкий спрос – это временно и тенденция может повернуться в обратную сторону уже во втором полугодии.

Apple уже открыла много своих магазинов в Китае и Южной Корее. Многие заводы, поставляющие запчасти Apple, также возобновили работу. Похоже, что в ближайшие недели и месяцы больше всего магазинов и заводов откроются за пределами Китая, когда правительства ослабят карантин. Следовательно, цепь поставок Apple вернется в нормальное состояние.

Эксперты InvestorPlace предполагают, что потребительский спрос восстановится и внимание к Apple только возрастет, когда та запустит 5G iPhone.

Nike



Nike / Unsplash

Nike тоже сильно пострадал от коронавируса, поскольку это сегмент одежды. Продажи магазинов одежды в апреле упали на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас акции Nike упали и торгуются на 20% ниже. Однако из-за ослаблений карантинных мер в странах, потребительский спрос будет расти и акции отскочат от дна.

Advanced Micro Devices (AMD)



AMD / Unsplash

Сначала акции AMD (производителя микроприборов) упали в предвкушении снижения спроса и перебоях в поставках в Азии. Однако опасения инвесторов лишь частично оправдались.

Спрос на полупроводниковые микросхемы восстановился благодаря повышенной потребности предприятий и потребителей пользоваться облачными сервисами и продуктами. Между тем цепь поставок полупроводников уже нормализуется.

Вот почему, в AMD все еще ожидают в этом году рост доходов в 20%. Кроме этого, акции AMD отскочили на 40% от своих минимумов в марте.

Netflix



Netflix / Unsplash

Когда все акции летели вниз в марте, Netflix держался, а когда акции пошли на рост, то этот список возглавил именно Netflix с самым высоким ростом. Все потому, что карантин, когда люди сидели дома, только принес компании больше доходов в то время как другие считали потери.

В первом квартале 2020 года Netflix добавил рекордные 15,8 млн глобальных абонентов – вдвое больше, чем ожидалось.

Между тем, долгосрочная пандемия коронавируса, вероятно, ускорила международный переход от линейного к интернет-телевидению. Это отличная новость для Netflix, поскольку, хотя Netflix имеет много американских конкурентов, их не так много во всем мире. Netflix – это один из немногих потоковых сервисов, доступных по всей Америке, всей Европе и большинстве стран Азии/Океании.

Amazon



Amazon / Unsplash

Спрос на товары Amazon растет. Потребители сейчас покупают больше онлайн. Amazon владеет крупнейшей в мире платформой электронной коммерции. К тому же на своих платформах компания продает продукты, видеоигры и т.п., то есть то, на что есть большой спрос во время карантина.

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Кроме того, Amazon Web Services (самый облачный инфраструктурный бизнес в мире) сейчас пользуется повышенным спросом. Эксперты InvestorPlace утверждают, что Amazon выигрывает от пандемии.