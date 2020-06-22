Июнь стал самым жарким месяцем для валют Юго-Восточной Азии. Почти каждая из них выросла и смогла компенсировать потери, вызванные пандемией коронавируса.

В то время, как индонезийская рупия, тайский бат и малайзийский ринггит демонстрировали то рост, то падение, филиппинское песо на сегодня стало лучшей среди азиатски валют в 2020 году, пишет Investing.com. В частности, курс филиппинского песо отличился приростом на 1% с начала года.

Индонезийская рупия, курс которой вырос на 15% в этом квартале, может бросить вызов песо, учитывая сильный внешний спрос на долг страны. Ниже подробно рассмотрим основные факторы, которые влияют на азиатские валюты во второй половине 2020 года.

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Песо

Результативность песо частично объясняется улучшением текущего счета платежного баланса: в апреле произошло рекордное с 2009 года падение объемов импорта товаров, поскольку границы островной страны были закрыты из-за коронавируса. Несмотря на это, объемы денежных переводов снизились.

Центральный банк Филиппин выразил обеспокоенность относительно роста курса. Регулятор вынужден был вмешаться, чтобы это остановить. Инвесторы ждут выводов относительно будущего курса песо, которые будут представлены во время встречи представителей центрального банка в четверг, 25 июня. Предполагается, что финрегулятор Филиппин сохранит ставки неизменными. Ранее в этом году центробанк уже снижал базовую учетную ставку на 125 пунктов.



Филиппинское песо / Фото Flickr

Рупия

Иностранный капитал вернулся благодаря местному долгу, привлеченному после продажи государственных облигаций на сумму около 9,5 млрд долларов в феврале и марте. С тех пор объем денежных поступлений в страну составил 996 млн долларов США, что свидетельствует о потенциале дальнейшего роста курса рупии.



Индонезийские рупии / Фото Flickr

Центральный банк Индонезии, как и раньше, считает нацвалюту недооцененной на фоне низкой инфляции в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии. Регулятор ожидает, что дефицит текущего счета платежного баланса страны в этом году сократится до 1,5%.

Однако на прошлой неделе индонезийский центральный банк снизил базовую учетную ставку на 24 процентных пункта, что свидетельствует о вероятном ослаблении курса рупии.

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Бат

В этом квартале таиландский бат вырос на 5,8%, сократив годовые потери до 3,4%. Профицит текущего счета платежного баланса страны стал толчком для роста курса валюты. Несмотря на это он демонстрирует и падение из-за отсутствия доходов от туристической сферы в результате пандемии коронавируса.

Преграды на пути к росту таиландского бата, вероятно, будут поступать именно от Банка Таиланда. В этом месяце представители финансового регулятора предупредили, что готовы принять меры, чтобы крепкий курс валюты не помешал экономике.



Таиландские баты / Фото Flickr

Сингапурский доллар

Денежно-кредитное управление Сингапура осуществляет управление курсом валюты по отношению к другим основным торговым партнерам, что является инструментом политики финансового регулятора. Госучреждение не использует процентные ставки, как это делают другие центральные банки.

Хотя ослабление карантина, введено в стране на прошлой неделе, является позитивным фактором для местной валюты, экономисты ухудшили прогноз по базовой инфляции Сингапура в мае. Поэтому в будущем стоит ожидать того, что слабая валюта будет стимулировать рост экономики страны, зависящей от торговли.

В общем сингапурский доллар снизился более чем 3% с начала 2020 года.



Сингапурский доллар / Фото Flickr

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Ринггит

Волатильность цен на нефть и политическая нестабильность негативно повлияли на курс ринггита, оставив его внизу рейтинга азиатских валют. После падения более чем на 5% в течение первых трех месяцев, ринггит чуть поднялся на 1% во втором квартале.



Малайзийский ринггит / Фото Flickr

В среду, 24 июня, финансовый регулятор Малайзии представит данные по уровню инфляции, от чего и будет зависеть будущее местной валюты.