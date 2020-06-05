Уровень безработицы в США в мае снизился до 13,3% несмотря на неутешительные прогнозы. Фьючерсы отреагировали ростом.

В мае уровень безработицы снизился до 13,3%. Это на 1,4% меньше, чем в апреле. Это свидетельствует о том, что экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировали экономисты, пишет Washington Post.

Безработица в США

2,5 миллиона человек получили работу в мае, когда США начали выходить из карантина. Надеются, что эти цифры свидетельствуют о том, что экономика США отталкивается от так называемого дна кризиса.

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Это совершенно неожиданно. Это очень положительный знак, что, вероятно, указывает на быстрое восстановление, по крайней мере на рынке рабочих мест, чем люди ожидали,

– сказала аналитик Субадра Раджаппа в комментарии Reuters.

Однако уровень безработицы все еще высок. Около 30 миллионов американцев ожидают пособие по безработице.

Экономисты соглашаются, что возвращение к нормальной жизни займет больше времени, чем за предыдущих кризисов. Экономический спад США, вероятно, снижается, но восстановление может длиться годами.

Прогнозы по безработице

Центральный банк прогнозирует, что безработица будет держаться на уровне выше 10% к 2021 году.

Moody's прогнозируют, что безработица снизится до 8,5% к концу года, когда страна откроет границы и люди вернутся к работе.

Как отреагировали рынки

Фьючерсы на фондовые индексы США выросли еще больше в дополнение к резкому приросту сегодня утром. Все потому, что отчет о безработице показал значительно более оптимистичные данные, чем того ожидали аналитики и экономисты. Накануне отмечали, что безработица в США может быть близка к 20%, зато она снизилось до 13,3%.

Сразу после оглашения отчета, фьючерсы Dow Jones выросли на 639 пунктов, или на 2,81%, S&P выросли на 61,50 пункта, или на 1,98%, а Nasdaq – на 52,25 пунтку, или на 0,54%.



Как отреагировали фьючерсы / Bloomberg TV

Как кризис повлиял на экономику США

Почти половина коммерческих зданий осталась без арендных плат в мае.

Нефтяные и газовые буровые установки Whiting Petroleum и Diamond Offshore подали заявление о защите от банкротства. Тоже самое сделали J. Crew и J.C. Penney.

Американские авиалинии сообщили, что в мае количество рейсов снизилась на 80%.

Государственные и муниципальные органы вынуждены резко сокращать свои бюджеты и поэтому увольняют сотрудников.

По данным аналитиков Moody's Investor Services больше всего от безработицы пострадали:

Гостиничный бизнес за последние три месяца уволил почти половину работников

В сфере образования и здравоохранения 2,6 миллиона американцев потеряли работу

В сфере производства товаров потеряли работу 2,4 миллиона человек.

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Мы не в нормальной рецессионной ситуации, где ключевым приоритетом является снижение уровня безработицы. Мы намеренно держим экономику в коме, чтобы попытаться ее лечить,

– сказал Дэймон Джонс, экономист Чикагского университета.

Путь к восстановлению экономики будет особенно сложной. Беспартийное бюро Конгресса по вопросам бюджета ожидает, что пандемия будет стоить США 8 триллионов долларов. А экономика полностью сможет восстановиться только в 2030.

В апреле безработица выросла втрое

Уровень безработицы в апреле вырос с 4,4% до 14,7%, что является самым большым одномесячным увеличением в истории и самым высоким показателем в истории США (данные начали вести с 1948 года). Более 20 миллионов человек потеряли работу. До этого больше всего за месяц теряли работу 1,96 миллиона человек в сентябре 1945 после окончания Второй мировой войны. На тот момент это составляло около 3,3% трудоспособного населения.

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