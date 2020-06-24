Уровень безработицы в авиационной отрасли Великобритании вырастет. Какой выход предлагает ассоциация операторов аэропортов, читайте на Финансы 24.

Угроза сокращения

В аэропортах Британии могут уволить до 20 000 работников, предупредила отраслевая группа. Она призывает правительство сделать больше для того, чтобы помочь авиационной отрасли, которую закрыли из-за пандемии COVID-19, сообщает Investing.

Ассоциация операторов аэропортов (AOA), которая представляет более 50 аэропортов, заявила, что ожидаемое количество будущих пассажиров в аэропортах Великобритании будет значительно ниже.

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Требования ассоциации операторов аэропортов

Правительство должно пойти на такие шаги, чтобы помочь сохранить рабочие места, заявила АОА:

отменить свой режим карантина;

обеспечить освобождение от кредитных ставок для бизнеса;

расширить схему сохранения рабочих мест;

непосредственно финансировать отраслевой регулятор;

отказаться от взимания налогов на авиаперевозки.

"Эти цифры рабочих мест четко показывают, что ключевой компонент инфраструктуры Великобритании стоит на коленях, и не ожидает облегчения текущего кризиса", – сказала руководитель AOA Карен Ди.

Правительству нужно признать огромный кризис, который стоит перед работниками аэропортов страны, и принять меры для поддержки авиации Великобритании и защиты работников,

– сказала Карен Ди.

Сокращение в авиакомпаниях

Британские авиакомпании British Airways, Virgin Atlantic и easyJet уже объявили о сокращении около 20 000 работников. Крупнейший аэропорт страны Хитроу также начал схему добровольного увольнения.

Правила карантина

Великобритания проводит 14-дневную карантинную политику по приезду в страну из-за границы, которая, по заявлениям авиакомпаний, аэропортов и гостиничного сектора, сдерживает международные поездки в тот момент, когда они надеялись на восстановление.

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Это правило должны пересмотреть 29 июня, через три недели после его введения, и его возможно заменят "воздушными мостами", что позволит без ограничений путешествовать между странами с низким уровнем заражения.