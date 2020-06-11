Bitcoin так и не пересек отметки в 10 тисяч долларов и пошел на спад. Однако ему прогнозируют стремительный рост из-за кризиса в мире.

Что происходит на рынке криптовалют

Рынок криптовалют снова окрасился в красный после короткого роста в среду. Bitcoin почти пересек отметку в 10 тисяч долларов, достигнув 9 977 относительно доллара. По состоянию на 11 июня BTC/USD торгуют на уровне 9 815 долларов. Об этом пишет FXStreet.

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Ethereum, вторая по объему капитализации криптовалюта, продолжает повторять движение Bitcoin. Когда Bitcoin срез к 10 тисяч, Ethereum прыгнул, чтобы достичь 250 долларов. ETH/USD также изменил тенденцию к снижению, когда не смог пробиться через эту границу. Сейчас Ethereum торгуется на уровне 246 долларов. Обе криптовалюта за день потеряли около 0,7%

Ripple тоже идет на падение. Рост XRP/USD остался ограниченным на уровне 0,2050 долларов. Цифровой актив сейчас под давлением возросших объемов его продаж, а также повышенной волатильностью.

Bitcoin и кризис

"Биткойн родился в условиях глобального финансового кризиса", – заявил генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус

Генеральный директор Ripple считает, что длительные экономические потрясения в мире создает благоприятные условия для Bitcoin и других криптовалют для стремительного роста. Недавно Гарлингхаус заявил, что пакет стимулов в США, который достиг 3 триллионов долларов, в конце концов повлияет на доллар. Он считает, что "в некоторых развивающихся рынках" валютные курсы уже начали меняться. Так же, как золото выросло за финансового кризиса в 2008 году, Bitcoin и все криптовалюты получат пользу от текущего экономического кризиса.

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Золото всегда было надежным активом. В начале 2008 оно упало, но потом мы увидели, как стремительно оно возросло. Я думаю, что мы увидим похожую траекторию и на рынке криптовалют,

– считает гендиректор Ripple Брэд Гарлингхаус.