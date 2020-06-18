По мнению популярного аналитика по криптовалютам Майкла ван де Поппа, курс биткоина оттолкнулся от отметки в 9000 долларов и вырастет до 12000 долларов за BTC.

Аналитик отметил, что сегодня для "быков" рынка важно, чтобы курс биткоина не был меньше, чем 9000 долларов, сообщает U.today.

На момент публикации новости, цена одного BTC составила более 9400 долларов. Поэтому, если следовать словам Майкла ван де Поппа, то первая криптовалюта попала под тенденцию роста. Эксперт ожидает, что скоро курс биткоина превысит 10 500 долларов, после чего достигнет 12 тысяч долларов за один BTC.

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Обогатиться смогут только терпеливые

Прогноз Ван де Поппа поддержал и Трэвис Клинг, директор по информационным технологиям фонда Ikigai Asset Management. Он отметил, что для того, чтобы начать получать высокую прибыль, инвестируя в биткоин, нужно подождать некоторое время. Ведь так исторически сложилось, что биткоин позволял обогатиться только терпеливым инвесторам.

Клинг отметил, что многие люди в него спрашивают, почему биткоин не растет в цене. Однако его ответ всегда одинакова – нужно быть терпеливыми. Клинг утверждает, что сегодня центральные банки "делают все возможное для инвесторов в Bitcoin".

Биткоин всегда направлял богатство от нетерпеливым к терпеливым инвесторам. Просто имейте терпение,

– успокаивает Трэвис Клинг.

Ранее американский банк JPMorgan опубликовал отчет, в котором говорится, что биткоин оказался довольно стабильным активом во время кризиса вследствие коронавируса.