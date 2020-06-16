Аналитики американского банка JPMorgan считают, что биткоин оказался самым стойким активом во время мирового финансового кризиса через пандемию коронавируса.

В отчете команды стратегов финучреждения во главе с Джошуа Янгером говорится, что в последнее время курс биткоина тесно соотносится с показателями фондовых рынков и другими традиционными активами, пишет Coindesk. Зато ранее криптовалюта не коррелировала с другими активами.

В прошлые годы корреляция сводилась почти к нулю, но за последние несколько месяцев этот показатель значительно вырос. В то же время, уровень корреляции в одном случае высокий (если говорить об акциях), а в другом – низкий (золото, доллар),

– говорится в отчете аналитиков JPMorgan.

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Высокая ликвидность биткоина

Эксперты отметили и высокую ликвидность биткоина во время резкого экономического спада в марте. Аналитики даже были несколько удивлены, что на криптовалютних биржах ликвидность сохранилась в большей степени, чем среди традиционных финансовых активов – акций, облигаций, золота и даже валют.

Ликвидность биткоина упала во время масштабного обвала на рынках. Однако этот показатель восстановился быстрее, чем на традиционных рынках. Кроме того, глубина рынка биткоина – выше среднегодового показателя. А ликвидность традиционных активов еще не восстановилась,

– говорится в отчете JPMorgan.

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Как насчет стейблкоинов

Также аналитики проанализировали стейблокоины. По их словам, мартовский обвал на рынках почти не затронул этот класс криптоактивов. Наоборот, они продемонстрировали устойчивость во время так называемого стресс-теста, вызванного коронавирусом.

Общие выводы аналитиков

Несмотря на ряд положительных моментов, связанных с функционированием криптовалюта во время так называемого "коронакризиса", эксперты JPMorgan не могут полностью утверждать, что биткоин и другие криптовалюты – безопасные активы.

Курс биткоина коррелируется с еще одним рисковым активом – акциями. Поэтому криптовалюта, как класс активов, бесспорно может существовать, однако некоторое время ее можно считать спекулятивной.