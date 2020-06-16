Где в мире больше всего интересуются биткоином: названы страны
Среди стран мира, жители которых больше всего интересуются биткоином, лидерами стали государства Африки и Южной Америки. В частности, это Кения и Бразилия.
Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Blockchaincenter, где представлена полноценная криптовалютна карта.
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В каких странах больше всего интересуются биткоином
Специалисты ресурса сопоставили данные Google Trends, чтобы выявить страны, жители которых больше всего интересуются биткоином и другими криптоактивами. В результате им удалось установить, что в Кении 94,7% всех запросов, связанных с криптовалютой, принадлежат только биткоину.
На втором месте по количеству запросов со словом "биткоин" находится Бразилия – 92,6%. А на третьем – Чили (89,8%).
В десятке стран, население которых интересуется биткоином, есть и европейские государства. Так, на восьмом месте находится Германия – 86,9%. А на десятом – Польша (86,4%).
Рейтинг стран, где больше всего интересуются биткоином / Таблица Blockchaincenter
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Рейтинг популярности криптовалют по странам
- Именно с биткоином связано в Google больше запросов – 80,8%.
- На втором месте Ethereum со значительным отставанием от своего конкурента – только 13,7% запросов.
- На третьем месте – Ripple (7,7%).
Рейтинг самых популярных криптовалют / Данные Blockchaincenter
Где больше всего интересуются альткоинами
Этот показатель очень высок в странах СНГ – Украине и России, а также в Сербии.
Популярность альткоинов по странам / Список Blockchaincenter