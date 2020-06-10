Стало известно, что более трети крупных институциональных инвесторов владеют цифровыми активами, самым популярными из которых является биткоин.

Об этом сообщает Markets Insider с ссылкой на опрос компании Fidelity Investments, в котором приняли участие 744 компании.

Так, 36% участников исследования из Европы и США владеют криптовалютами.

Институциональные инвесторы – пенсионные фонды, компании по бизнес-модельи семейного офиса, финансовые консультанты и хедж-фонды.

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Результаты опроса по регионам

В США 27% инвесторов заявили, что они обладают цифровыми валютами. В прошлом году этот показатель был несколько ниже – 22%. Однако 2019 года участие в опросе Fidelity приняла 441 американская компания.

В Европе 45% респондентов отметили, что владеют криптовалютами.

Биткоин стала самым популярной среди инвесторов

Из всех цифровых активов именно биткоин оказался самым популярным. Так, более 25% респондентов заявили, что обладают именно биткоином, а 11% предпочитают Ethereum.

Результаты опроса подтверждают общую тенденцию, которую мы наблюдаем на рынке, участники которого проявляют все большую заинтересованность криптовалютой, как еще одним инвестиционным активом,

– отметил Том Джессоп, президент Fidelity Digital Assets.

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Инвесторы все еще не доверяют криптоактивам

Несмотря на рост спроса на криптовалюты, все еще присутствуют опасения относительно инвестиций в такие активы. В частности, среди основных рисков рынка криптовалюта респонденты отметили волатильность курса цифровых валют и вероятность махинаций с этими активами.