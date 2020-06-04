Специалисты аналитического ресурса CoinMetrics наблюдают взаимосвязь цен золота и биткоина. Согласно данным VanEck, такая корреляция между стоимостью криптовалюты и металла активно начала проявляться с марта 2020 года.

В последнем отчете CoinMetrics говорится, что корреляция цены биткоина и золота высокая и сохраняется в течение нескольких месяцев, пишет Decrypt.co.



Корреляции цены биткоина и золота / График взято с Decrypt.co

На графике видно, когда произошел масштабный обвал на рынках в середине марта, биткоин снизился почти наполовину – до уровня 4 тысяч долларов за одну единицу. Цена на золото тоже не демонстрировала стабильного роста и составила тогда около 1500 долларов за унцию.

Во вторник, 2 июня, курс биткоина достиг более 10 000 долларов, несмотря на протесты в США. Цена золота находится на уровне чуть более 1700 долларов за унцию.

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Корреляция цены биткоина и золота: что об этом известно

Именно в феврале и марте, когда начала распространяться пандемия коронавируса и финансовые рынки мира начали обваливаться, биткоин и золото тоже снизились до минимальных значений за год. Но в течение апреля и мая цена металла и криптовалюты начала восстанавливаться. Активы росли параллельно друг другу: биткоин повысился до 9000 долларов, а унция золота – до более 1700 долларов.

Данные компании VanEck за апрель подтвердили наблюдения CoinMetrics. Специалисты первого предприятия сообщили, что корреляция стоимости биткоина и золота началась с конца февраля, когда рынки обвалились из-за пандемии COVID-19.

Согласно данным VanEck, годовая корреляция между двумя активами достигла 0,42. Это свидетельствует о том, что цены на биткоин и золото менялись по одинаковому принципу параллельно: то есть, если BTC падал, то и стоимость металла снижалась, и наоборот.

Если взять больший отрезок времени, чтобы проследить ценовую корреляцию между криптовалютой и драгоценным металлом, то эта связь между активами не так очевидна. Например, между динамикой цен биткоина и золота с начала 2012 года и до марта 2020 года практически нет корреляции. Этот показатель находится на уровне 0,03. Причиной может быть значительный рост цены биткоина за последние несколько лет.

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Выводы экспертов