Во времена кризиса криптовалюта биткойн становится более надежным активом чем акции. Проблемы в отношениях между США и Китаем, которые являются негативными для мировой экономики, только повышают стоимость биткойнов.

Сейчас биткойн стоит 9 457 доллар, перед тем пересекая границу в 10 000 долларов. Однако по прогнозам криптовалюта может достичь 100 тисяч долларов в этом году. Об этом пишет Cointelegraph.

Как отношения США и Китая влияют на биткойн

Между США и Китаем снова напряженные отношения. Это плохая новость для мировой экономики, которая находится в одной из крупнейших кризисов со времен Великой депрессии. Если США или Китай не продлят выполнять условия торговой сделки, это лишь ухудшит экономическую ситуацию в мире. Это также, вероятно, приведет к удешевлению акций на рынках.

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Если неопределенность в отношениях между США и Китаем будет продолжаться, то инвесторы, вероятно переключатся на более надежные активы, такие как золото или биткойн.

Что будет с криптовалюта в июне

Если обратиться к истории, то июнь всегда был благоприятным месяцем для этой криптовалюты. Между 2014 и 2019 годами единственный год, когда биткойн испытал падение в июне был 2018.

Прогнозы по биткойны

Биткойн до конца 2020

По модели прогнозирования "stock-to-flow", криптовалюта биткойн будет стоить 100 000 долларов к концу 2020 года.

Что такое модель "stock-to-flow"Согласно этой модели, динамика цены актива определяется коэффициентом S2F, который рассчитывается путем деления текущей суммарной эмиссии актива на его среднюю годовую эмиссию. Величина этого коэффициента указывает на дефицит актива и сложность его производства.



Другими словами, актив, в нашем случае, биткойн, становится труднее майнить и его ценность возрастает за его дефицита.

Покупать или продавать биткойн

Биткойн сейчас продолжает расти. Сейчас он "застрял" в симметричном треугольнике, который, как правило, продолжается ростом. Однако иногда бывает обратная тенденция. Аналитики советуют дождаться выхода биткойна из этого треугольника, прежде чем торговать.

Если цена упадет до 20-дневной средней цены (9 261 доллар), то это будет сигналом к ​​тому, что криптовалюта упадет и даже может пойти на возможный понижательный тренд с целью 6 752 доллара.

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Зато, если биткойн выйдет из этого треугольника (смотрите на графике), набрав в цене, то, вероятно, стоимость сначала увеличится до 10 500, а затем – к 11 828 долларов. В таком случае биткойн выйдет на устойчивый тренд роста. Этот вариант аналитики называют более вероятным.



BTC/USD / Tradingview