Компании бойкотируют Facebook из-за того, что компания пропускает контент, который призывает к агрессии и подавляет волеизъявление. Акции компании упали на 7%.

Компании бойкотируют Facebook

Акции Facebook упали в пятницу, когда гиганты отрасли вывели рекламу в рамках бойкота гиганта социальных медиа. Американское подразделение Honda Motor Co. последнее присоединилось к бойкоту, заявив, что приостановит показ объявлений в июле, сообщает Investing, ссылаясь на CNBC.

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Unilever заявил ранее в пятницу, что прекратит рекламу в Facebook, а также Twitter в течение года, ссылаясь на язык ненависти и расходящийся контент. Verizon присоединился к бойкоту Facebook в четверг. Ad Age сообщает, что Verizon потратил 850 000 долларов на рекламу в Facebook в течение первых трех недель июня. Honda в 2019 году потратила 1,1 миллиона долларов на рекламу в Facebook.

Акции компании падают

Акции Facebook и Twitter упали более чем на 7% до самого низкого уровня за более чем месяц.

Марк Цукерберг опубликовал заявление во второй половине дня, в которой заявил, что Facebook создаст более высокий стандарт ненавистного контента в объявлениях, хотя "существует общественный интерес позволить более широкий круг свободных высказываний в публикациях людей, чем в платных объявлениях".

Компания также будет маркировать контент и удалит все, что подстрекает насилие или подавляет волеизъявление, в том числе, если такое размещают политики или чиновники. Facebook также расширит свои избирательные операционные центры в течение 72 часов накануне выборов, чтобы устранить ложные заявления относительно избирательных участков и процесса. Это включает сообщения о ложных утверждений о том, что иммиграционные правоохранители будут проверять документы на иммиграцию на избирательных участках.

Почему Facebook бойкотируют

Facebook обвинили в использовании 70 миллиардов долларов США, чтобы позволить "подстрекать к насилию против протестующих, которые борются за расовую справедливость в Америке", а также за то, что позволяют подавлять волеизъявление.

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North Face и Patagonia также участвуют в кампании "Стоп ненависти ради прибыли".