Спрос на нефть растет, но цены падают уже два дня подряд на фоне новостей о запасах, мировом ВВП и коронавирусе. В чем причина падения цен на нефть читайте на Финансы 24.

Почему падают цены на нефть

Нефть опустилась ниже 40 долларов за баррель в четверг после падения более чем на 5 процентов на предыдущей сессии. Все потому, что рекордно высокие запасы сырой продукции в США и увеличение случаев коронавируса ставят под сомнение восстановление спроса на топливо, объясняет ET.

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Запасы нефти в США выросли на 1,4 миллиона баррелей до рекордно высокого уровня, сообщила в среду Администрация энергетической информации. Это отразилось на ценах на сырье, поскольку другие сведения администрации, такие как падение запасов бензина, оказали определенную надежду рынке.

Какая цена нефти

Нефть Brent снизилась на 19 центов, или на 0,5%, до 40,12 доллара и торговалась до 39,47 доллара. Мировой показатель в среду упал на 5,4 процента. В США нефть марки WTI упала на 49 центов, или на 1,3%, до 37,52 доллара.

Нефть и акции также под давлением роста количества заболевания COVID-19. Количество новых случаев в некоторых штатах США выросла, а в Австралии зафиксировали самый высокий показатель суточного заболевания за два месяца.

Растущее количество случаев коронавируса в ключевых штатах США беспокоит рынки, нефть, а также акции,

– отмечают аналитики JBC Energy.

Вторая волна пандемии может нивелировать то восстановление спроса, которое двигало цены нефти вверх в последнее время. МВФ в среду обнародовал новые прогнозы по падению экономики, заявив, что мир ждет более глубокая рецессия, чем ожидали. Это также повлияло на настроения на фондовых биржах.

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Как ОПЕК+ влияют на цены

Рекордное сокращение добычи странами ОПЕК+ поддержало рынок нефти, который сейчас значительно сильнее по сравнению с апрелем, когда Brent достиг 21-летнего минимума – ниже 16 долларов за баррель.

Инвесторы ждут, продолжат ли страны ОПЕК+ свои рекордные снижение после июля.