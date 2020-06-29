В понедельник, 29 июня 2020 года, цена золота выросла. Инвесторы предпочитают драгоценный металл, поскольку надежды на быстрое восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса с каждым днем ​​угасают.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 29 июня, количество заболевших коронавирусом в мире превысило 10 млн человек, а число погибших достигло 500 000 человек, сообщает Investing.com.

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Фьючерсы на золото выросли на 0,30%, достигнув 1785,65 доллара за унцию. А вот рынки акций, которые обычно движутся в противоположную сторону, чем стоимость золота, снизились в понедельник.

Инвесторы будут следить за новыми сообщениями как главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, так и министра финансов Стивена Мнучина относительно дальнейших действий власти для сдерживания темпов распространения коронавируса.

Коронавирус все еще остается угрозой для мировых рынков

Растущее количество новых случаев COVID-19 говорит о том, что борьба с пандемией не закончена, а путь к восстановлению экономики будет гораздо медленнее, чем ожидалось ранее.

Из-за роста больных власти американского штата Калифорния возобновили одно из карантинных мер и обязали некоторые бары временно прекратить работу. Введение таких ограничений замедляет темпы восстановления одной из крупнейших экономик мира.

Между тем, Япония сообщила о падении объемов розничных продаж на 12,3% в мае этого года, что стало рекордным снижением по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.