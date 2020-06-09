Во вторник, 9 июня 2020 года, цена золота снизилась на фоне роста мировых фондовых рынков. Но в течение дня стоимость металла несколько возросла.

По данным Investing.com, фьючерсы на золото снизились на 0,22% – до 1701,35 доллара. Инвесторы сосредоточились на акциях компаний, которые значительно возросли. На их настроения повлияло смягчения карантина в ряде стран и запуск экономики.

Узнайте больше о ситуации на рынках: Цены на акции рекордно растут, нефть дорожает: что говорят эксперты о ситуации на рынках

Однако по состоянию на 21:44 по киевскому времени вторника, 9 июня, цена золота достигла 1721,60 доллара за унцию.



Динамика цены золота 9 июня 2020 года / График Investing.com

Как комментируют ситуацию аналитики

По словам Стивена Иннеса, главного стратега по рынкам AxiCorp, сейчас золото находится на довольно "нестабильной территории". В частности, на стоимость желтого металла влияют показатели рынков акции, которые смогли восстановиться к передкоронавирусних значений.

Желтый металл находится в достаточно устойчивом спаде, вероятно, из-за значительного роста фондовых рынков в течение последних недель. Поэтому сейчас можно увидеть, как инвесторы тратят деньги на более рискованный актив – акции,

– отметил Стивен Иннес.

Актуально: В ожидании транша от МВФ: возрастет ли гривна на этой неделе

Цены на нефть тоже растут

Кроме того, начали расти цены на нефть после продления соглашения ОПЕК+ еще на один месяц. В частности: