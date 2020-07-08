Несмотря на то, что условия были благоприятны для роста золота, ценный металл упал в цене.

Цена золота упала в среду, но осталось выше отметки в 1 800 долларов, тогда как количество случаев COVID-19 продолжает расти во всем мире, пишет Investing.

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Как изменилась цена золота

Фьючерсы на золото упали в цене на 0,18% до 1 806,6 доллара. Активы, которые обычно движутся в обратном направлении к золоту, также снизились.

Коронавирус в мире

Количество случаев заболевания COVID-19 продолжает расти во всем мире. По состоянию на 8 июля количество больных в мире составляет около 12 миллионов, из них почти 550 000 смертельные, согласно данным университета Джона Хопкинса.

В США подтверждены случаи перешли отметку 3 миллиона в то время как спасательный жилет от Конгресса в виде 2 триллионов долларов для борьбы с COVID-19 завершит свое действие 31 июля. Американские чиновники предупредили, что пандемия помешает экономическому восстановлению США.

Карантинные мероприятия во втором по величине городе Австралии, Мельбурне, вводят снова, а в Гонконге готовятся к третьей волне коронавируса и могут ввести жортски ограничения.

Между тем настроения инвесторов улучшились после того, как вицеголова ФРС Ричард Кларида во вторник заручился большей поддержкой со стороны центрального банка США.

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Почему цена золота зависит от COVID-19

На самом деле цена зависит от экономического положения страны или мира в целом. Однако сейчас большее количество больных свидетельствует о том, что экономика будет испытывает большие потери и будет восстанавливаться дольше, чем ожидалось. Во времена экономической нестабильности, инвесторы обращаются к золоту как к безопасному активу, который не обвалится во время кризиса. Именно поэтому в кризис золото дорожает. И наоборот – во время экономического развития, золото становится непривлекательным, ведь инвесторы вкладывают в акции, нефть и т.д., то есть активы, которые могут принести высокие доходы.