Фондовые рынки Азии растут на протяжении девятой сессии торгов подряд. Во вторник, 9 июня 2020 года, цены на акции и нефть поднялись. Настроения инвесторов улучшились в результате отмены карантина в ряде стран, что дает надежду на скорое восстановление мировой экономики.

Согласно данным Investing.com, европейские фондовые рынки тоже продемонстрировали уверенный рост:

фьючерсы на Euro Stoxx 50 выросли на 0,4%;

выросли на 0,4%; немецкий фондовый индекс DAX увеличился на 0,3%.

Прошлая неделя стала довольно благоприятный для рынков после обнародования данных о падении уровня безработицы в США. В результате основные биржевые показатели американского фондового рынка значительно выросли, а Nasdaq продемонстрировал рекордный рост своего значения.

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Вот как американский фондовый рынок отметился ростом:

индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 поднялся на 1,2%;

поднялся на 1,2%; промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,7%;

вырос на 1,7%; Nasdaq Composite прибавил еще 1,13%.

Как изменились основные показатели фондовых рынков Азии

Индекс MSCI акций компании Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии растет в течение девятой сессии торгов подряд , что стало самым длинным его увеличением с начала 2018 года. Показателю удалось подняться на 35% от своего минимального значения в марте.

, что стало самым длинным его увеличением с начала 2018 года. Показателю удалось подняться на 35% от своего минимального значения в марте. Китайские голубые фишки повысились на 0,7%.

повысились на 0,7%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,6%.

вырос на 1,6%. Японский Nikkei, напротив, снизился на 0,6%.

Фондовые рынки и мировая экономика: что прогнозируют эксперты

Мировые фондовые рынки пережили одно из самых больших падений в своей истории в марте этого года. Инвесторы были обеспокоены долгосрочным спадом экономики в результате пандемии коронавируса. Однако по состоянию на май большинство биржевых индексов смогли восстановиться до уровней, зафиксированных еще до начала COVID-19.

Хорошая новость в том, что все усилия центральных банков мира сработали. Текущее "ралли" на рынках вызвано верой инвесторов в то, что худшее для экономики - позади. Однако инвесторам нужно помнить о новых рисках,

– отметил главный стратег рынка Азии в J.P. Morgan.

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Специалист J.P. Morgan заявил, что "путь к полному восстановлению" еще длинный, и угроза второй волны коронавируса пока преследует мир. Кроме того, опасения нового торгового конфликта между США и Китаем тоже присутствует на рынках. Также фондовые показатели зависят и от уровня безработицы и количества банкротств.

В результате пандемии больше всего пострадали акции компаний финансовой, торговой, автомобильной и энергетической индустрий. Однако в последнее время их цены начали расти.

По данным экспертов Credit Suisse, экономическое восстановление, вероятно, будет V-образным благодаря антикризисным мерам правительства и финансовых регуляторов стран. Однако инвесторы ожидают, что экономика будет восстанавливаться все же за U-образной формой.

Экономисты Credit Suisse прогнозируют, что ВВП вернется к докоронавирусного уровня к середине 2022 года.

Курсы валют

На валютных рынках австралийский доллар , чувствителен к рискам, достиг пятимесячного максимума – 0,7043 доллара США.

, чувствителен к рискам, достиг пятимесячного максимума – 0,7043 доллара США. Новозеландский доллар подскочил до четырехмесячного максимума.

подскочил до четырехмесячного максимума. Японская иена поднялась на 0,2% – до 108,15 доллара США.

поднялась на 0,2% – до 108,15 доллара США. Евро закрепилось на уровне 1,18585 доллара.

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Цены на нефть

Во вторник, 9 июня, выросли цены на нефть. Рынки значительно оживились на фоне новостей об отмене карантинных мер и продления еще на месяц действия соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов нефтедобычи.

Нефть Brent подорожала на 1,4%, достигнув 41,36 доллара за баррель. Американская нефть WTI поднялась в цене на 1,3% – до 38,69 доллара за баррель.