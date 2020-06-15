В понедельник, 15 июня 2020 года, во время утренних торгов фьючерсы на акции на американском рынке подешевели. Инвесторы насторожены признаками возникновения второй волны коронавируса, когда мировая экономика начала восстанавливаться.

Три основные фондовые индексы США значительно опустились, сообщает CNBC. В частности:

промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 873 пункта ;

; индекс широкого рынка S&P 500 и Nasdaq тоже отличились падением.

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Падение фондовых показателей в понедельник, 15 июня, произошло после масштабного обвала биржевых индексов в конце прошлой недели. Это случилось из-за опасений инвесторов касательно возникновения второй волны коронавируса.

Так, на прошлой неделе индекс Доу-Джонса и S&P 500 потеряли 5,5% и 4,7% соответственно. Nasdaq опустился на 2,3%. Такое падение трех показателей американского рынка стало крупнейшим с 20 марта этого года.

Падение, возможно, будет прервано, поскольку настроения на рынке быстро превращаются из "медвежьих" на "бычьи". Теперь, когда ограничения отменяются и экономика запускается, есть страх относительно возникновения второй волны коронавируса, что повлечет повторный карантин,

– отметил Эд Ярден, президент и главный инвестиционный стратег Yardeni Research.



Динамика индекса S&P 500 с начала 2020 / График CNBC

Коронавирус в США: последние данные

Ряд штатов, которые отменили карантин, – Алабама, Калифорния, Флорида и Северная Каролина – начали сообщать о росте количества заболевших коронавирусом. Техас и Северная Каролина вообще зафиксировали рекордное количество госпитализаций из-за COVID-19.

В то же время, губернатор Эндрю Куомо предупредил жителей Нью-Йорка, что им нужно быть готовыми к началу второй волны коронавируса.

По его словам, в воскресенье, 14 июня, появились данные о том, что поступило 25000 жалоб о нарушении правил представителями бизнеса постепенного запуска деятельности их учреждений. Власти Нью-Йорка предостерегли ряд баров и ресторанов о лишении их лицензии, если они и дальше не будут придерживаться правил.

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг, 11 июня, заявил, что повторное приостановление экономики страны для замедления темпов распространения COVID-19 пока невозможно, поскольку это "нанесет еще больше вреда".