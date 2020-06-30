Что будет с долларом на этой неделе прогноз курса валют
Гривна по отношению к доллару держится несколько недель. Каким будет курс валют 30 июня - 3 июля и что на это влиять, читайте на Финансы 24.
Уже два месяца гривна стабильно держится в диапазоне 26-27 за доллар. После длительных выходных, гривна потеряла всего 1 копейку относительно доллара. 24 канал собрал прогнозы на 30 июня – 3 июля и разобрался что будет влиять на доллар на этой неделе.
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Каким будет курс гривны на этой неделе
По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар до 3 июля в банках по курсу 26,45-26,87 по отношению к гривне. В обменниках финкомпаний по курсу 26,50-26,85. Лига.Финансы дают более узкий прогноз – 26,60-26,90.
Как менялся курс с начала пандемии
В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась. Этому также способствовал транш от МВФ. По состоянию на 30 июня курс гривны относительно доллара НБУ – 26,70.
Каким будет курс доллара в 2020
В условиях кризиса, который только нарастает, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты - 30 за доллар.
Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.
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Что будет влиять на курс этой неделе
- Пандемия COVID-19. В Украине заявили о начале второй волны пандемии. количество больных ежедневно близка к 900 за такие антирекорды бизнес опасается, что их снова переведут на карантин. Такие настроения сдерживают бизнес от продажи валюты, которую они придерживают до часов с большей определенностью.
- Интервенции Нацбанка. Еженедельно НБУ или выкупает избыток иностранной валюты, или наоборот продает, чтобы восполнить дефицит. Сейчас Нацбанк продолжает выкупать валюту. На прошлой неделе Нацбанк выкупил рекордные 424 миллиона долларов. Это будет сдерживать укрепление гривни.
- Аукционы ОВГЗ Нацбанк проводит еженедельно, привлекая деньги инвесторов. В Украине упала учетная ставка до рекордного минимума – 6% и 16 июня состоялся первый аукцион по новой ставке. Результаты неутешительны. Удалось привлечь 1,96 миллиарда гривен, поскольку инвесторов не устраивает новая доходность. Второй аукцион тоже не привлек такое большое количество иностранных инвесторов, как к снижению учетной ставки.
- Населения будет продолжать больше сдавать доллар, чем покупать, что обеспечит на межбанке "дешевую валюту". Ее закупать финкомпании и переводить в дешевую безналичную валюту, играть на укрепление гривны.
- Протесты и коронавирус в США. Экономическая и политическая ситуация в США неблагоприятные для доллара. Расовые протесты, новые вспышки пандемии и напряженная ситация в торговых отношениях с Китаем ослабляют национальную валюту США.
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