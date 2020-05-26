Карантин из-за коронавируса значительное повлиял на национальную экономику. По неутешительным прогнозам, гривна может достичь и небывалой отметки в более 30 единиц за доллар. Какие события в 2020 году могут это вызвать – читайте ниже.

Пессимистические прогнозы по девальвации гривны отталкиваются в частности от ожиданий оттока капиталов из страны. Об этом "Апостроф" сообщил инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса.

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Ситуация на валютном рынке будет во многом зависеть от того, как долго продлится карантин в Украине, и как быстро будет происходить восстановление экономики. Кроме того, в том или ином виде будет осуществляться денежная эмиссия. Однако каким будет ее объем, сейчас точно сказать невозможно.

В связи с этим сложно прогнозировать глубину девальвации.

Что такое эмиссия?

Эмиссия – это, по сути, допечатывание денежных единиц (в Украине – гривен). Хотя сейчас почти всегда эмиссия происходит в безналичном виде.

Сотрудничество с МВФ

Одним из важных факторов, который не даст гривне рекордно обвалиться – кредит от МВФ. При условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, как отмечает Фурса, курс национальной валюты вряд ли превысит 30 гривен за доллар.

Пока для гривны все хорошо, но, наверное, в этом году она все же ослабнет, но насколько – сейчас сказать невозможно. Вряд ли мы выйдем за 30 гривен, если будет сотрудничество с МВФ,

– сказал он.

Хотя МВФ и решил вместо трехлетней программы расширенного финансирования EFF работать с Украиной в рамках полуторагодовалой программы stand-by, ее объем все равно должен быть вполне приличным – 5 миллиардов долларов. Хотя Украина сначала рассчитывала на 10 миллиардов долларов.

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Однако, и программу stand-by удастся получить только в том случае, если Верховная Рада примет во втором чтении так называемый "антиколомойский" закон. Если же сотрудничество с фондом будет отложено, украинская финансовая сфера окажется в достаточно проблемном состоянии, и в этом случае прогнозировать курс вообще невозможно.

Падение ВВП

Как пишет "Апостроф", ссылаясь на источник в финансовых кругах, к концу этого года валютный курс может не только достичь уровня макропоказателя, заложенного в госбюджет после его корректировки в апреле (средний за год 29,5 гривны за доллар), но и существенно превысить его. "Падение ВВП на 7% так просто не пройдет", – пояснил он.

Правительство пока что официально прогнозирует сокращение ВВП в текущем году на 3,9%, при этом оценки международных организаций более пессимистичны. В частности, в МВФ считают, что снижение этого показателя в Украине составит 7,7%.

Сотрудничество МВФ и Украины: главное

В декабре 2019, Украина и МВФ договорились о заключении трехлетней программы на суммму более чем 5 миллиардов долларов в формате EFF. В течение 2020 года планировалось, что Украина получит 2 транша в 1, 75 миллиарда долларов. Решение должен был утвердить кабинет директоров, однако этого не произошло.

в формате EFF. В течение 2020 года планировалось, что Украина получит 2 транша в 1, 75 миллиарда долларов. Решение должен был утвердить кабинет директоров, однако этого не произошло. Среди причин того, что Украина сначала должна выполнить два требования МВФ: открыть рынок земли и принять так называемый "банковский" закон. По состоянию на начало мая 2020-го одно из условий остается невыполненным – закон о регулировании механизмов в сфере деятельности банков, так называемый "антиколомойский", еще не приняли во втором чтении.

– закон о регулировании механизмов в сфере деятельности банков, так называемый "антиколомойский", еще не приняли во втором чтении. Предполагается, что Верховная Рада рассмотрит его в окончательном чтении в среду, 13 мая. После рассматриваться возможность перечисления нового транша МВФ.



Курс гривны к доллару по годам / Инфорграфика 24 канала