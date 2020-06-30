Что спасает украинскую экономику от падения: в Нацбанке назвали один из главных факторов
Национальный банк Украины (НБУ) еще пять лет назад ввел плавающее курсообразование. Сегодня оно является основным сдерживающим средством от накопления ряда экономических проблем.
Об этом сообщает Finance.ua с ссылкой на слова заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия.
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Объяснение Олега Чурия
Чурий отметил, что курс зависит именно от ситуации на рынке, а не от политики. В частности, если валютные поступления снижаются, то курс реагирует в одну сторону, а когда уменьшается импорт, то это влияет на курс по-другому.
По словам Чурия, среди полномочий Нацбанка – сглаживание колебаний курса.
Как сообщает Чурий, именно благодаря гибкой политике НБУ, значительно повысилось доверие к гривне. Это помогло понять, что национальная валюта Украины теперь может не только девальвировать, но и укрепляться, добавил заместитель главы Нацбанка.
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Что известно о международных резервах НБУ
- До сих пор Нацбанк нарастил международные резервы из минимума в феврале 2015 года в более пяти раз – до около 28 млрд долларов. Большую роль здесь сыграла именно чистая покупка валюты на рынке почти на 13 млрд долларов в течение этих лет.