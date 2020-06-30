Национальный банк Украины (НБУ) еще пять лет назад ввел плавающее курсообразование. Сегодня оно является основным сдерживающим средством от накопления ряда экономических проблем.

Об этом сообщает Finance.ua с ссылкой на слова заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия.

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Объяснение Олега Чурия

Чурий отметил, что курс зависит именно от ситуации на рынке, а не от политики. В частности, если валютные поступления снижаются, то курс реагирует в одну сторону, а когда уменьшается импорт, то это влияет на курс по-другому.

По словам Чурия, среди полномочий Нацбанка – сглаживание колебаний курса.

То есть финансовый регулятор, в соответствии с ситуацией на рынке, покупает или продает валюту, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

Как сообщает Чурий, именно благодаря гибкой политике НБУ, значительно повысилось доверие к гривне. Это помогло понять, что национальная валюта Украины теперь может не только девальвировать, но и укрепляться, добавил заместитель главы Нацбанка.

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