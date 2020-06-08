Один из крупнейших инвестиционных банков прогнозирует падение доллара относительно других валют на фоне экономического восстановления.

Goldman Sachs начал открывать короткие позиции на рынке, поскольку ожидает, что открытие экономики заставит инвесторов "выйти" из безопасного доллара и вкладывать свой капитал где-либо, пишет CNBC.

Что такое короткая позиция

Короткая продажа валюты предполагает заимствования этой валюты, продажа ее по текущей рыночной цене, а затем ожидания падения цены, чтобы вернуть валюту по более низкой цене и вернуть заем. Поэтому короткий продавец получает прибыль, если валюта обесценивается в течение этого периода.

Во что Goldman Sachs советует инвестировать

Инвестиционный банк сейчас рассматривает привлекательной норвежскую крону. В течение последних недель эта валюта укрепляется и в Goldman Sachs рекомендуют купить USD / NOK с целевой ценой 8,75 кроны по отношению к доллару. Stop loss советуют поставить на отметке 10,25. Сейчас крона относительно доллара – 9,29.

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Почему прогнозируют падение доллара

Экономика начинает восстанавливаться после ослабления карантинных мероприятий. Во многих странах, в том числе европейских уменьшается уровень заболевания COVID-19. В ЕС выделили 750 миллиардов евро в фонд по восстановлению последствий пандемии. Зато США и дальше лидируют по количеству больных, уровень безработицы растет, страну охватили массовые протесты и существует угроза расторжения торгового соглашения с Китаем. Все эти события не способствуют укреплению доллара, а наоборот. В Goldman Sachs добавляют, что в условиях восстановления экономики инвесторы начнут вкладывать деньги в другие более рискованные и прибыльные активы, чем доллар.

Что это означает для гривны

Если доллар действительно упадет, то курс гривны относительно доллара укрепится. Но относительно евро и других валют – нет. Эта тенденция наблюдается уже несколько недель. Гривна в течение более месяца укреплялась по отношению к доллару, но падала относительно евро.