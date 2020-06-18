Оборот монет в США прекратилось через коронавирус. Причина в остановке бизнеса, который эти монеты передавал банкам.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил Конгрессу в среду, что оборот физической монеты прекратилось на фоне вспышки коронавируса, но центральный банк работает над тем, чтобы исправить это, сообщает CNBC.

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Что случилось с долларовыми монетами

Джон Роуз, член Палаты представителей, заявил, что банки в штате Теннесси сообщают, что каждую неделю они получают меньше, чем обычно, объемы монет. Роуз спросил Пауэлла, знает ли центральный банк о дефиците в производстве и распределении валюты, и есть ли планы увеличить ассигнования в их обычных уровнях.

Причины исчезновения монет

Произошло то, что с частичным закрытием экономики, оборот монет в экономике остановился ... Места, куда вы бы поехали сдавать монеты и брать кредит ... они не работают,

– сказал Пауэлл.

"Вся система обращения монет вроде остановилась. Мы это хорошо знаем: мы работаем с монетным двором и работаем с резервными банками. И когда экономика снова откроется, мы увидим, что обращение монет восстановится", – добавил он.

Распространение COVID-19 по всей территории США в течение первой половины года привело к росту бесконтактных платежей, поскольку больше американцев сидят дома и совершают покупки в интернете с помощью PayPal или кредитных карт. Однако беспрецедентное закрытия бизнеса также привело к замедлению темпов, с которыми обмениваются физические деньги и монеты.

Компании, которые получают значительную часть своих доходов физическим наличными, включая рестораны и магазины, обычно держат свои доходы в местных банках. Эта регулярная деятельность в сочетании с регулярными поступлениями новых денег из американских монетных дворов способствует пополнению банков монетами, чтобы потом их дать в местный оборот.

Поэтому, когда такие штаты, как Нью-Йорк, закрыли рестораны и торговые точки, нормальный оборот американских денег замедлился и банки их не смогли восстановить в своем запасе.

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Бизнес в США

Комментарий Пауэлла относительно монет в США был частью его показаний перед Комитетом по финансовым услугам Палаты в среду. Он также предупредил Сенатский комитет по банковским вопросам во вторник о "значительную неопределенность" по восстановлению экономики от коронавируса и заявил, что малый бизнес подвергается риску.