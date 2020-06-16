Крах доллара не избежать валюта упадет на 35% – эксперт
Доллар падает и будет продолжать падать относительно евро и других сильных валют на фоне пандемии коронавируса и кризиса, который та вызвала.
Эпоха сильного доллара подходит к концу
Стивен Роуч, один из самых авторитетных аналитиков, бывший глава Morgan Stanley Asia, обеспокоен тем, что изменение глобальной ситуации в сочетании с большим дефицитом бюджета в США приведет к краху доллара. Об этом он заявил в интервью CNBC.
Актуально Что будет с долларом на этой неделе прогноз курса валют
Американская экономика давно страдает от значительных макродисбалансив: с очень низкими внутренними запасами и постоянным дефицитом текущего счета. Доллар упадет очень-очень резко,
– заявил Стивен Роуч.
Какой доллар прогнозирует эксперт
Эксперт прогнозирует снижение доллара на 35% по сравнению с другими основными валютами.
Индекс американской долларовой валюты за последние две недели увеличился на более чем один процент и в этом году является относительно ровным. Но Роуч считает, что не время расслабляться.
"Национальный уровень сбережений, вероятно, пойдет глубже в минус, чем это было когда-то в истории США или любой другой ведущей экономики мира", – сказал он.
Когда наступит крах доллара
Роуч прогнозирует, что доллар обвалится в течение следующих одного-двух лет, возможно позже. Эксперт добавляет, что этот риск практически неизбежен и инвесторы не должны этого игнорировать.
По словам Роуча, даже смена руководства в Вашингтоне в ноябре не смогла бы значительно изменить ситуацию – особенно, когда законодатели пытаются бороться с экономическими последствиями коронавирусной кризиса беспрецедентными мерами стимулирования.
Важно Золото подорожало после решения ФРС расширить программу покупки облигаций
Политикам никогда не приходилось сталкиваться с чем-то близким к этому краху,
– резюмирует Роуч.
Доллар к евро за последние два месяца / Скриншот