Совет ЕС 20 мая одобрил выделение Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Таким образом законодательная процедура завершилась. Перед этим соответствующее решение поддержал Европарламент. Помощь от Евросоюза должна пойти на борьбу с коронавирусом.

1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС: что говорит власть

О решении Совета Евросоюза о предоставлении Украине помощи сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Соответствующее сообщение появилось на его странице в твиттере.

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Кулеба, в частности, поблагодарил за солидарность и искреннюю дружбу, которые ЕС демонстрирует в борьбе с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями.

"Мы – сильные, когда мы – едины", – подчеркнул он.

Ранее Кулеба подчеркивал, что вышеупомянутая помощь от ЕС обеспечит экономическую стабильность Украины.

Рада ЄС схвалила виділення Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, завершивши законодавчу процедуру. Я вдячний за солідарність і щиру дружбу, які ЄС демонструє у боротьбі з пандемією #COVID19 та її економічними наслідками. Ми сильніші, коли ми єдині #РазомПротиКоронавірусу — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 20, 2020

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил, что эти деньги

смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в Украине ;

; смягчат негативные последствия пандемии коронавируса для граждан Украины;

для граждан Украины; благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан.

Что известно о выделении Украине 1,2 миллиарда евро

Украина является одной из десяти стран, которым в целом выделили 3 миллиарда евро помощи. В среду, 13 мая, состоялось соответствующее голосование в Европарламенте.

В итоге:

602 депутата проголосовали "за",

80 – "против",

7 воздержались.

Отметим, что сначала выделение 1,2 миллиарда евро помощи согласовала Еврокомиссия и одобрили послы государств-членов ЕС.

Кроме Украины, макрофинансовую помощь получат:

Албания – 180 миллионов евро;

Босния и Герцеговина – 250 миллионов евро;

Грузия – 150 миллионов евро;

Иордания – 200 миллионов евро;

Косово – 100 миллионов евро;

Молдова – 100 миллионов евро;

Черногория – 60 миллионов евро;

Северная Македония – 160 миллионов евро;

Тунис – 600 миллионов.

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Как деньги от ЕС будут поступать в Украину

Представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий объясняет, что помощь Еврокомиссии поступит двумя траншами:

После одобрения Европейского парламента и Совета ЕС, первый транш в размере 600 миллионов евро выделят как можно быстрее без дополнительных условий.

Второй транш на сумму 600 миллионов евро будет выделен под конкретные условия, переговоры о которых с Киевом состоятся уже в ближайшее время.

Говоря о том, какими могут быть эти условия, представитель Украины при ЕС констатировал, что конкретные переговоры по этому вопросу еще не начаты.

Однако Точицкий отметил, что это могут быть мероприятия в сфере:

публичного управления финансами,

борьбы с коррупцией,

налогообложения,

труда и социального обеспечения,

условий ведения бизнеса,

таможни,

и тому подобное.

Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши также будут зависеть от прогресса Украины в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.

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