Евросоюз выделил Украине 1,2 миллиарда евро помощи: куда пойдут эти деньги
Совет ЕС 20 мая одобрил выделение Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Таким образом законодательная процедура завершилась. Перед этим соответствующее решение поддержал Европарламент. Помощь от Евросоюза должна пойти на борьбу с коронавирусом.
1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС: что говорит власть
О решении Совета Евросоюза о предоставлении Украине помощи сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Соответствующее сообщение появилось на его странице в твиттере.
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Кулеба, в частности, поблагодарил за солидарность и искреннюю дружбу, которые ЕС демонстрирует в борьбе с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями.
"Мы – сильные, когда мы – едины", – подчеркнул он.
Ранее Кулеба подчеркивал, что вышеупомянутая помощь от ЕС обеспечит экономическую стабильность Украины.
Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил, что эти деньги
- смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в Украине;
- смягчат негативные последствия пандемии коронавируса для граждан Украины;
- благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан.
Что известно о выделении Украине 1,2 миллиарда евро
Украина является одной из десяти стран, которым в целом выделили 3 миллиарда евро помощи. В среду, 13 мая, состоялось соответствующее голосование в Европарламенте.
В итоге:
- 602 депутата проголосовали "за",
- 80 – "против",
- 7 воздержались.
Отметим, что сначала выделение 1,2 миллиарда евро помощи согласовала Еврокомиссия и одобрили послы государств-членов ЕС.
Кроме Украины, макрофинансовую помощь получат:
- Албания – 180 миллионов евро;
- Босния и Герцеговина – 250 миллионов евро;
- Грузия – 150 миллионов евро;
- Иордания – 200 миллионов евро;
- Косово – 100 миллионов евро;
- Молдова – 100 миллионов евро;
- Черногория – 60 миллионов евро;
- Северная Македония – 160 миллионов евро;
- Тунис – 600 миллионов.
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Как деньги от ЕС будут поступать в Украину
Представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий объясняет, что помощь Еврокомиссии поступит двумя траншами:
- После одобрения Европейского парламента и Совета ЕС, первый транш в размере 600 миллионов евро выделят как можно быстрее без дополнительных условий.
- Второй транш на сумму 600 миллионов евро будет выделен под конкретные условия, переговоры о которых с Киевом состоятся уже в ближайшее время.
Говоря о том, какими могут быть эти условия, представитель Украины при ЕС констатировал, что конкретные переговоры по этому вопросу еще не начаты.
Однако Точицкий отметил, что это могут быть мероприятия в сфере:
- публичного управления финансами,
- борьбы с коррупцией,
- налогообложения,
- труда и социального обеспечения,
- условий ведения бизнеса,
- таможни,
- и тому подобное.
Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши также будут зависеть от прогресса Украины в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.
Какую еще помощь оказывал ЕС Украине для борьбы с коронавирусом
- Ранее в апреле Еврокомиссия уже приняла решение о выделении пакета помощи Украине в размере 190 миллионов евро на поддержку системы здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, защиты уязвимых категорий населения.
- Отдельно ЕС выделил 13 миллионов евро на гуманитарные нужды на Донбассе.