Вторая по рыночной стоимости криптовалюта, Ethereum (ETH), может опередить биткойн по темпам роста своей цены. Такое мнение высказал известный макроинвестор Рауль Пал.

Эксперт опубликовал ряд сообщений на своей странице в Twitter, посвященных росту цены Bitcoin, пишет ForkLog. В то же время, о том, когда второй по рыночной капитализации криптовалюте удастся превзойти биткойн, Пал не рассказал.

К теме о криптовалюте: Биткойн по 100 тисяч долларов: прогноз по модели stock-to-flow

Так, по словам эксперта, цена Ethereum будет расти наравне с биткоином.

And Ethereum looks like it has based and is breaking out... #Ether pic.twitter.com/zr4bLBWBtv — Raoul Pal (@RaoulGMI) June 2, 2020

Рауль Пал не назвал конкретного временного отрезка, когда Ethereum все же превзойдет биткойн по своей стоимости. Но в течение последней недели рыночная цена Ethereum выросла более чем на 20%.

Такой стремительный подъем свидетельствует о том, что ETH уже обогнал биткойн по темпам роста в краткосрочный период.

Последние события на рынках: Протесты в США, торговые решения КНР и рост цен на нефть: что известно о ситуации на рынках

Также Ethereum установил еще один рекорд. Так, объем длинных позиций криптовалюты на бирже Bitfinex достиг исторического максимума на уровне 435 млн долларов.

В результате Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum, заявил о завершении разработки решений для масштабирования сети ETH на втором уровне. Этому объявлению предшествовало то, что разработчик OmiseGO представил решения для масштабирования ETH. Ранее этой разработкой воспользовался Tether.

While everyone wasn't looking, the initial deployment of ethereum's layer 2 scaling strategy has *basically* succeeded. What's left is refinement and deployment. A thread: https://t.co/30Dfr9XmFs — vitalik.eth (@VitalikButerin) June 1, 2020

Что известно о ценах на Ethereum та Bitcoin