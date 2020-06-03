Ethereum может обогнать биткойн по темпам роста: что об этом свидетельствует
Вторая по рыночной стоимости криптовалюта, Ethereum (ETH), может опередить биткойн по темпам роста своей цены. Такое мнение высказал известный макроинвестор Рауль Пал.
Эксперт опубликовал ряд сообщений на своей странице в Twitter, посвященных росту цены Bitcoin, пишет ForkLog. В то же время, о том, когда второй по рыночной капитализации криптовалюте удастся превзойти биткойн, Пал не рассказал.
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Так, по словам эксперта, цена Ethereum будет расти наравне с биткоином.
Рауль Пал не назвал конкретного временного отрезка, когда Ethereum все же превзойдет биткойн по своей стоимости. Но в течение последней недели рыночная цена Ethereum выросла более чем на 20%.
Такой стремительный подъем свидетельствует о том, что ETH уже обогнал биткойн по темпам роста в краткосрочный период.
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Также Ethereum установил еще один рекорд. Так, объем длинных позиций криптовалюты на бирже Bitfinex достиг исторического максимума на уровне 435 млн долларов.
В результате Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum, заявил о завершении разработки решений для масштабирования сети ETH на втором уровне. Этому объявлению предшествовало то, что разработчик OmiseGO представил решения для масштабирования ETH. Ранее этой разработкой воспользовался Tether.
Что известно о ценах на Ethereum та Bitcoin
- По состоянию на среду, 3 июня 2020 года, цена Ethereum составляет 236,91 доллара за одну единицу криптовалюти.
- Стоимость биткоина – 9 519,49 доллара за BTC. Накануне цена биткоина пересекла границу в 10 000 долларов.