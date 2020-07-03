Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что 2020 станет годом европейских бирж, которые заменят американские на лидерской позиции.

США не может сдержать распространение COVID-19 у себя на территории в то время как Европа уже прошла пик и новых вспышек не наблюдают. Это может повлиять на ситуацию на фондовых рынках стран и вывести европейские на первый план, пишет MarketWatch.

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Почему европейские рынки сейчас привлекательны для инвестора

Barclays, BlackRock и другие банки сейчас советуют инвесторам держать свои сбережения в европейских акциях, иногда за счет своих американских активов.

Экономика Европы восстанавливается быстрее

Экономика Европы восстанавливается вместе со снятием карантинных мероприятий и открытием границ. США же наоборот еще имеют местами жесткие карантинные меры, сдерживающие или по крайней мере замедляющие восстановление экономики.

Мобильность в Европе быстро восстанавливается и сейчас находится на уровне с США. Это очень благоприятно для восстановления активности экономики, особенно в условиях меньших рисков заражения. Как результат, мы могли увидеть, что темпы восстановления во второй половине опередили другие регионы, включая США,

– сказали аналитики Инвестиционного института BlackRock.

Перед пандемией коронавируса европейские рынки отставали от американских, поскольку еврозона довольно слабо восстановилась после долгового кризиса. Даже после того, как Европейский центральный банк купил сотни миллиардов государственных облигаций и снизил свою базовую процентную ставку до минус.

В течение последнего десятилетия базовый показатель STOXX Europe 600 приносил летнюю отдачу 8,1%, тогда как S&P 500 получал ежегодно 14,2% за тот же отрезок.

Вера в экономику США не угасает

Все еще многие инвесторы на Уолл-стрит ожидают, что экономика США и ее рынки увеличат свои показатели. Кот Юккес, валютный стратег Société Générale, отмечает, что аналитики в среднем все еще видят, как США успешно приближается к уровням докризисной экономики и достигнет этих показателей в конце 2021 года.

Как коронавирус не дает США восстановиться

Однако инвесторы говорят, что к 2020 год может оказаться исключением, поскольку пандемии неподконтрольна США и ежедневно страна отчитывается о наибольшее количество новых случаев в мире. Только в четверг – более 50 000 новых случаев.

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На основе целого ряда неофициальных показателей, таких как бронирование авиабилетов, списки рабочих мест и перегруженность дорожного движения, быстрое распространение коронавируса в США и, особенно, в штатах горячей точки, как Техас и Флорида держит людей в их домах, а их деньги в кошельках, по словам Джеффриса.

Опасения в том, что из-за пассивности потребителей у инвесторов нет уверенности в быстрого восстановления экономики. В то время, как в Европе, коронавирус не мешает экономике восстанавливаться, как это делает в США.

Еще одним ключевым фактором растущего оптимизма вокруг перспектив рынка еврозоны есть намерение некоторых европейских лидеров запустить сильный пакет бюджетных стимулов. Отсутствие таких мер была одной из причин того, что восстановление еврозоны отстало от США после финансового кризиса 2008 года.