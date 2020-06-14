Рынки обвалились больше всего с марта из-за экономических прогнозов. На этой неделе станет ясно пошли ли на восстановление Китай, США, Великобритания и Канада.

На прошлой неделе мы увидели, что торговый баланс Китая остается положительным, однако это произошло в основном из-за резкого падения импорта, при этом экспорт лишь незначительно упал. ФРС дало достаточно мрачный прогноз для экономики США и одновременно отметило, что учетная ставка будет оставаться близкой 0% до 2022. Об этом пишет Investopedia.

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Экономические события этой недели

Воскресенье, 14 июня

Китайское промышленное производство (май);

Китайский уровень безработицы (май).

Понедельник, 15 июня

Решение по процентной ставке Банка Японии;

Торговый баланс еврозоны (апрель);

Индекс производственной активности NY Empire (июнь).

Вторник, 16 июня

Изменение количества людей, кто заявил о безработицы в Великобритании (май);

Индекс средней прибыли в Великобритании (апрель);

Заявление о валютной политике Банка Японии и пресс-конференция;

Отчет по розничной торговле и основные розничные продажи США (апрель);

Индекс потребительских цен Германии (май);

Заработная плата еврозоны (1 квартал)

Экономическое настроение ZEW Еврозоны (июнь);

Промышленное производство в США (май);

Японский торговый баланс (май).

Среда, 17 июня

Индекс потребительских цен еврозоны (май);

Индекс потребительских цен Великобритании (май);

Американские разрешения на строительство (май);

Строительство жилья в США (май);

Индекс потребительских цен Канады (май).

Четверг, 18 июня

Решение по процентной ставке Банка Англии и протокол совещания.

Пятница, 19 июня

Розничные продажи в США (май);

Розничные продажи в Канаде (май).

Розничные продажи в США, Великобритании и Канаде

Все три страны на этой неделе сообщат о розничных продажах и это будет одним из лучших показателей их экономической мощи. Потребительские расходы составляют почти 60% ВВП в Канаде, почти 2/3 в Великобритании​ и почти 70% в США. Это означает, что введение карантинных мероприятий, из-за которых перестали работать ряд точек продаж и услуг, ударило по экономике. Поскольку три страны, возможно, снова откроются в этом месяце, майские цифры могут означать еще более низкие продажи, или, как это было с безработицей в США, показать, что началось восстановление.

Китайское промышленное производство

Пока потребительские расходы управляют экономикой США, промышленное производство лежит в основе экономики Китая. Несмотря на то, что Китай развивает все большее влияние на сферу услуг, его промышленность и производство остаются огромной мировой энергетикой. Поэтому, когда Китай сообщит о промышленном производстве в воскресенье, 14 июня, это станет лучшим показателем его экономического состояния.

Китаю удалось очень успешно контролировать распространение вируса в своих пределах, несмотря на то, что является самой населенной страной на земле, он не входит в топ 10 стран по количеству инфекций или смертей. По крайней мере, если опираться на официальные данные самого Китая. Однако, даже если Китай может открыть свои заводы, непонятно, будет ли достаточно спроса на их поставку.

Налог на Amazon

Пандемия COVID-19 нанесла значительное давления на местные бюджеты в США. Спрос на социальные услуги был выше, чем когда-либо, поскольку люди сталкиваются с бедностью из-за экономического кризиса, и города работают над контролем распространения инфекции. В то же время, сокращение и карантин уменьшили налоговые поступления, и поставили города в затруднительное положение. Чтобы решить эту проблему, городской совет в Сиэтле рассматривает налог на работодателей с заработной платой более 7 миллионов долларов (за исключением неприбыльных организаций, продуктовых, образовательных и государственных учреждений). Налог, который получил название "Амазонской налог" из-за наличия в городе штаб-квартиры корпорации-гиганта, призван помочь снять часть фискального бремени, которое иначе ляжет на семьи рабочих классов.

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Этот один налог сам по себе, вероятно, не влияет на Amazon и рынок вообще. Однако Сиэтл – это лишь одно из многих городов по всей стране, которые через этот кризис попали в затруднительное положение. Если этот налог будет принят, многие другие города могут подражать ему. Это может привести к переезду компаний или к тому, что власти многих городов пересмотрит субсидирование похожих компаний в своих городах. Так или иначе, это может означать изменение отношений между городами и корпоративным штабом в их городах, поэтому следите за Сиэтлом.