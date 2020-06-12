В пятницу, 12 июня 2020 года, азиатские фондовые рынки упали вслед за Уолл-стрит и ценами на нефть. Инвесторы насторожены тем, что новая волна коронавируса будет сдерживать темпы восстановления экономики.

Накануне, 11 июня, три основные американские фондовые индексы упали более чем на 5%, что стало худшим днем ​​для американского фондового рынка с середины марта, сообщает Investing.com. Мартовский обвал на рынках акций был вызван введением жестких карантинных ограничений, чтобы сдержать пандемию и ее влияние на экономику мира.

Коронавирус вдруг снова стал важным, поскольку количество больных в некоторых штатах начала расти. Это, в свою очередь, может замедлить восстановление экономики еще больше,

– заявил Тим Гриском, главный инвестиционный стратег в Inverness Counsel.

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Как изменились основные фондовые индексы

Фьючерсы на австралийский S&P/ASX 200 снизились на 3,04%.

снизились на 3,04%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 2,82%.

опустился на 2,82%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,06%.

Ситуация на Уолл-Стрит

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 6,9%.

упал на 6,9%. Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 снизился на 5,89%.

снизился на 5,89%. Nasdaq Composite – на 5,27%.

Коронавирус не отступает

Количество заболевших COVID-19 в течение последних дней резко подскочило в нескольких штатах США. Это вызвало беспокойство экспертов, которые ранее утверждали, что власти слишком рано отменила карантин.

Так, в Нью-Мексико, Юте и Аризоне количество новых случаев возросло на 40% в течение прошлой недели. Сейчас горячими новыми горячими точками в США, где распространяется коронавирус, стали Флорида и Арканзас.

Прогнозы Федрезерва

После окончания двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США были представлены неутешительные экономические прогнозы. Председатель Федрезерва предупредил о "долгом пути" к выздоровлению.

Выводы финансового регулятора США подтверждают данные об уровне безработицы в стране, который больше чем вдвое превышает пик во время Великой депрессии.

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Цены на нефть пошли на спад

Угроза второй волны коронавируса сказалась и на рынке нефти. Если пандемия и дальше распространяться, спрос на сырье будет снижаться. Кроме того, объемы запасов нефти в США растут.

Августовские фьючерсы на нефть Brent опустились на 7,62% – до 38,55 доллара за баррель.

– до 38,55 доллара за баррель. Нефть WTI вообще подешевела на 8,23% (3,26 доллара), достигнув 36,34 доллара за баррель.

Облигации

Доходность государственных облигаций Казначейства США и еврозоны несколько повысилась после того, как ФРС заявила, что планирует и дальше оказывать финансовую поддержку для борьбы с последствиями пандемии.