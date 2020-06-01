В понедельник, 1 июня 2020 года, фондовые рынки Европы отметились ростом основных биржевых показателей. Настроения инвесторов улучшились на фоне признаков восстановления экономики Китая и довольно сдержанной реакции президента США Дональда Трампа над усилением контроля Гонконга со стороны Пекина.

По данным Investing.com, немецкий фондовый индекс DAX вырос на 0,5%. Главный биржевой показатель Франции CAC 40 повысился на 1,4%, а фьючерсный контракт британского FTSE 100 поднялся на 0,3%. В результате рынки акций Европы значительно возросли.

Экономика Китая после пандемии: как проходит восстановление

Индекс деловой активности PMI Китая, характеризующий состояние промышленного производства страны, составил 50,6 пункта по состоянию на воскресенье, 31 мая. Это свидетельствует о том, что промышленность второй по величине экономики мира продолжила расти и в мае.

Несмотря на положительные сдвиги этого показателя, все же в прошлом месяце он ниже, чем в апреле, когда его значение было 50,8 пункта. Ранее аналитики прогнозировали, что индекс деловой активности Китая в мае вырастет до 51 пункта.

Отношения США и Китая на фоне ситуации с Гонконгом

Кроме того, позитивный тон на фондовых рынках удалось наладить и благодаря решению Дональда Трампа не прекращать первой фазы торгового соглашения с Китаем в ответ на закон Пекина о нацбезопасности касательно Гонконга и Макао.

Давление Трампа по решению Китая имплементировать законопроект о Гонконге и этим нарушить свое обещание о предоставлении региону автономии, оказалось скорее всего запугиванием. Если США и дальше будут вести себя сдержанно в рамках торговых отношений с КНР, это будет положительным фактором для рынков,

– заявил экономист Miuzho Bank Вишну Варатн.

Такие действия Соединенных Штатов, о которых отметил Варатн, устранят обеспокоенность беспорядков в ряде американских городов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Последние события стали серьезным ударом для США. Ведь страна медленно восстанавливается от кризиса вследствие пандемии коронавируса.