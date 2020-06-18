В четверг, 18 июня 2020 года, фьючерсы на акции в США подешевели. Это вызвано ростом количества заболевших коронавирусом на фоне послаблений карантина и восстановления экономики.

Основные биржевые индексы американского фондового рынка значительно снизились, сообщает CNBC. Новые случаи коронавируса некоторых штатах настораживают участников рынка.

По теме: Азиатские рынки падают после появления в Уолл-стрит надежды на восстановление

Как изменились три ключевых фондовые индексы США

Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 89 пунктов.

Фьючерсы на S&P 500, индекс акций крупнейших американских компаний, снизились на 0,36%.

Nasdaq 100, наоборот, вырос на 0,33%.

Индекс Доу-Джонса и S&P 500 в среду, 17 июня, прервали свой трехдневный рост. Акции авиакомпаний и круизных операторов оказались недостаточно эффективными для дальнейшего движения вверх рынка.

А вот Nasdaq Composite получил небольшой прирост, благодаря таким технологическим гигантам, как Amazon и Netflix, акции которых выросли в цене.

Новая вспышка коронавируса в США: что известно

Инвесторы становятся все более осторожными, торгуя на рынке, поскольку увеличение количества заболевших коронавирусом ставит под сомнение быстрое восстановление экономики. Так, несколько американских штатов сообщили об активном росте новых случаев, после длительного их снижения.

Например, Аризона заявила о рекордно высоком количестве новых подтвержденных случаев COVID-19. В среду, 17 июня, в Техасе зафиксировали 11-процентный скачок госпитализаций пациентов, инфицированных коронавирусом.

Мы считаем, что на рынке ценятся хорошие новости, и, вероятно, акции вырастут в ближайшие месяцы, если темпы распространения коронавируса будут падать. Несмотря на это мы ожидаем некоторую нестабильность на рынке в ближайшие месяцы, поскольку видим, какими темпами восстанавливается экономика и потребительские расходы,

– заявил Скотт Врен, старший стратег по мировым рынкам в Wells Fargo.

Рынок металов: Как коронавирус и новые решения ФРС влияют на цену золота: что прогнозируют эксперты

Перезагрузка экономики США продолжается

Уровень безработицы в США начал падать. Согласно последним данным, количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе составило 1,3 млн. Для сравнения: неделю назад это число составляло 1,54 млн заявок.

Между тем, отдельные американская штаты продолжают ослаблять карантин. В понедельник, 22 июня, Нью-Йорк перейдет ко второму этапу отмен некоторых ограничений. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, запланировано открытие магазинов розничной торговли, парикмахерских и отдельных офисных помещений.