Второе полугодие несет в себе ряд вызовов для финансовых рынков. Инвесторам на этой неделе стоит обратить внимание на распространение коронавируса, экономические показатели США, переговоры по Brexit и вызовы перед еврозоной.

Пандемия распространяется

Флорида и Техас, два штата, которые стали последними горячими точками вспышки коронавируса в США, оба сообщили о новых однодневных рекордах увеличение количества подтвержденных случаев COVID-19 в субботу – почти 20 000 дополнительных заболеваний. Траектория пандемии остается основным источником неопределенности для инвесторов, пишет Investing.

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Экономические показатели США

В понедельник управление Institute of Supply сообщает о своем опросе американской непроизводственной деятельности. Экономисты прогнозируют возвращение на положительную территорию. Между тем фирма данных IHS Markit опубликует данные об американской деятельности.

Еженедельный отчет в четверг о количестве безработных, обратившихся за помощью покажет, как уровень новых увольнений продолжает оставаться повышенным даже при открытии бизнеса. Это свидетельствует о том, что восстановление на рынке труда будет медленным, считают экономисты.

Также в четверг Walgreens Boots Alliance суммирует данные о ценах американских производителей за квартал.

Второе полугодие

Закончив первую половину 2020 году на высоком уровне, финансовые рынки переходят в второе полугодие с надеждами на вакцину. Экономические данные за пределами Европы и Китая также свидетельствуют о том, что происходит восстановление.

Но несколько препятствий все-таки есть. До сих пор непонятно, продолжит ли Конгресс США доплату безработным после 31 июля. Накануне президентских выборов в США в ноябре ситуация будет неуверенной, особенно если демократ Джо Байден продолжит лидировать по опросам.

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Впереди вызовы еврозоны

Германия только что перешла к шестимесячному ротационному председательству в Европейском Союзе в то время, когда блок сталкивается с наиболее глубоким спадом после второй мировой войны.

Лидеры ЕС должны согласиться на многолетний бюджет в размере более 1 триллион евро (1,1 триллиона долларов США), создать фонд восстановления экономики, который больше всего пострадал от COVID-19 и уточнить дальнейшие отношения с Британией после Brexit.

Brexit

На прошлой неделе переговоры о Brexit начались на фоне серьезных разногласий между двумя сторонами, причем главный переговорщик ЕС Мишель Барнье жаловался на отсутствие уважения и привязанности со стороны британского правительства.

На этой неделе обе стороны должны возобновить переговоры в Лондоне, но, видимо, это не принесет больше успеха.

Великобритания оставила крупнейший торговый блок в мире 31 января, но достигнуто небольшого прогресса в разработке новых отношений с наступлением конечного срока.