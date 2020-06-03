Потребление в американском обществе рекордно сократилось. Сейчас это грозит экономике больше, чем пандемия.

Наибольшая угроза восстановления мировой экономики и рынка является низкое потребление среди населения, особенно это усиливается социальными беспорядками, если говорить о США. Об этом рассказала аналитик Виктория Фернандес с Crossmark Global Investments, передает CNBC.

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Если вы посмотрите на ситуацию месяц-два назад, то главной угрозой был COVID-19. Но мы могли бы открыть заводы. Мы могли бы вернуть производство. Если у нас сейчас нет потребительского спроса, то все это теряет смысл и не поможет экономике,

– рассказали аналитики "Trading Nation" в комментарии CNBC.

Как протесты влияют на потребление

Протесты, что с мирных перешли в жестокие по всей Америке, ухудшают ситуацию, создавая давление на недавно открытый бизнес.

"Теперь, когда у нас есть эти беспорядки, многие из тех мест, которые были открыты лишь неделю-две назад, уже закрываются. Я сама это видела в Хьюстоне. Именно это сейчас станет самой большой проблемой. Можем ли мы вернуть тот уровень потребления, который был раньше? " – рассуждает Виктория Фернандес.

Если протесты перейдут в исключительно мирный характер или прекратятся вообще, то есть шанс на восстановление уровня потребления. Несмотря на значительную потерю рабочих мест среди американцев, они все еще имеют деньги, убеждена експертка. "Мы наблюдали рекордно высокую экономию за последние несколько недель. Теперь мы должны эти деньги влить в экономику."

Бюро экономического анализа США установило, что в апреле уровень личных сбережений достиг 33%. Это самый высокий уровень с момента, когда отдел начал собирать данные в 1960-х.

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