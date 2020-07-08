Пандемия коронавируса изменила приоритеты на фондовых рынках. Многие известные компании потеряли позиции, тогда как другие, наоборот, только выиграли от кризиса. В частности, к категории победителей медицинские компании.

Почему сегодня выгодно инвестировать именно в активы этой отрасли и как выбрать самый выгодный вариант – читайте в материале 24 канала.

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Специалисты советуют инвестировать в биотех

Начиная с февраля, коронавирус друг за другом обвалил большинство мировых фондовых рынков. И хотя сейчас ситуация постепенно начинает улучшаться, специалисты не исключают новой волны пандемии, поэтому советуют обращать внимание на активы биотехнологических и фармацевтических компаний. Прежде всего, на те, которые занимаются разработкой вакцины или лекарств от коронавируса.

По словам Галины Танащук, трейдера-аналитика Киевского филиала МАБТ, широкое распространение коронавируса привело к тому, что компании медицинского сектора стали одними из самых востребованных на финансовом рынке. Причина в том, что в результате пандемии резко вырос спрос, во-первых, на лечебную и, в целом, медицинскую продукцию.

Все это вы могли наблюдать сами: нехватка в аптеках антисептиков, медицинских масок и перчаток, отдельных лекарственных препаратов - это те проявления повышенного спроса, с которыми столкнулись обычные люди. В результате, активы компаний медицинского сектора существенно выросли. В частности, со середины марта 2020 года отдельные компании этой индустрии продемонстрировали рост на 25-40%,

– отметила Галина Танащук.

Почему стоит вкладывать именно в активы медицинской отрасли?

Акции компаний медицинской отрасли в период пандемии коронавируса стали одними из самых привлекательных. Причина в повышенном спросе на медицинские и лекарственные препараты. Рост спроса привел к повышению продаж, что положительно сказывается на прибыли компаний.

Учитывая то, что пандемия коронавируса продлится еще достаточно долго, мы ожидаем, что повышенный спрос будет сохраняться. Это означает, что акции компаний этого сектора будут расти в цене,

– заявила аналитик.

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В какие компании выгодно инвестировать: советы новичкам

Для тех, кто только начинает свой путь на финансовом рынке, эксперты рекомендуют выбирать крупные известные компании сферы медицины. Акции этих компаний за последний месяц показали хороший рост.

Акции Johnson & Johnson увеличились в цене со второй декады марта более чем на 30% (32,7% с 23 марта 2020 года по 8 июня 2020 год).

увеличились в цене со второй декады марта более чем на 30% (32,7% с 23 марта 2020 года по 8 июня 2020 год). Акции BAYER – выросли более чем на 40% (44,7 с 23 марта 2020 года по 8 июня 2020 год).

– выросли более чем на 40% (44,7 с 23 марта 2020 года по 8 июня 2020 год). Ценные бумаги Pfizer – поднялись более чем на 25% (28,6% с 23 марта 2020 года по 8 июня 2020 год).

Эти компании являются лидерами мирового медицинского рынка, их показатели стабильны и могут принести инвесторам хорошую прибыль. Мы ожидаем, что эти активы могут продолжить рост на фоне продолжающегося распространения коронавируса, и начинающим трейдерам стоит к ним присмотреться,

– утверждает Галина Танащук.

С какой суммы лучше начинать торговать: рекомендации

Опытные профессионалы рекомендуют начинать торговать минимум с 500 долларов. Если вы хотите чувствовать себя более-менее уверенно, лучше иметь на торговом счете больше 1500 долларов. Чем больше сумма на вашем счете, тем больше возможностей для получения прибыли. Чтобы расширить возможности для получения прибыли, можно использовать мультипликатор. Он позволяет многократно увеличить доход от успешных сделок. Однако его следует использовать с умом, потому что он также увеличивает риски.

Какой примерный доход можно получить? Попробуем подсчитать прибыль. Возьмем для примера Pfizer, которая показала наименьший рост, с тех компаний медицинской отрасли, которые мы рассмотрели. Ее акции выросли за 11 недель всего на 33%. Если такие темпы роста сохранятся, то вложив 1000 долларов, за 3 месяца можно заработать около 330 долларов. И это без применения мультипликатора, который позволяет существенно увеличить доходность.

Какие существуют риски?

Трейдинг – одна из самых доходных профессий в мире. Однако одна из составляющих профессии трейдера - это риск получить убыток. Чтобы обезопасить себя от этого нужно соблюдать простые правила управления капиталом.

Во-первых, следует использовать только часть средств на вашем счете для осуществления отдельного соглашения. Во-вторых, необходимо пользоваться специальными ограничителями убытков и прибыли: профессионалы называют их stop-loss и take-profit. Также прислушайтесь к советам аналитиков ForexClub, которые всегда могут рассказать вам о том, как обезопасить себя от рисков.

Итак, как видим, даже обвал фондовых рынков не всегда несет только убытки. Главное профессионально подобрать активы и своевременно инвестировать в них.