Отношение украинцев к сотрудничеству с МВФ ухудшилось в июне после предоставления организацией первого транша в размере 2,1 миллиарда долларов.

Как украинцы относятся к сотрудничеству с МВФ

Более 60% украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем этот показатель вырос на 15%.

Об этом говорится в опросе КМИС (Киевского международного института социологии), проведенного с 20 по 23 июня 2020 года.

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Почти каждый четвертый украинец (24%) поддерживает сотрудничество с МВФ. зато в апреле такое сотрудничество поддерживал почти каждый третий украинец или украинка (32%).



Опрос КМИС

Сотрудничество Украины с МВФ: коротко

Еще в декабря 2020 года утвердили 3-летнюю программу EFF в размере 5 миллиардов долларов.

В начале пандемии размер помощи пообещали увеличить до 8 миллиардов долларов.

Финальное утверждение программы откладывали из месяца в месяц, потому что Украина не могла принять банковский закон (так называемый "антиколомойський")

Когда Украина его же приняла, то МВФ изменил условия и предложил 1,5 годовую программу stand-by в размере 5,5 миллиарда долларов.

В июне программу утвердили и Украина получила первый транш – 2,1 миллиарда долларов.

Чтобы получить следующие, нужно выполнить ряд условий.

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Нужно ли сотрудничать с МВФ

Несмотря на то, что многие украинцы не поддерживают сотрудничество Украины с МВФ, пока оно является необходимым и отделяет нас от угрозы дефолта. Об этом говорят эксперты, опрошенные 24 каналом.