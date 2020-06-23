Что будет с бюджетом Японии в следующие несколько лет. Какие планы у правительства Японии. И как японцы преодолевают финансовые последствия коронавируса, читайте на Финансы 24.

Бюджет в профицит

Япония придерживается своей цели вернуть бюджет к избытку до 2025 года, заявил министр финансов Японии во вторник, даже когда сильно задолженное правительство увеличивает расходы, чтобы компенсировать влияние вспышки коронавируса, об этом пишет Investing.

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Недавнее сокращение рейтингов S&P Global Ratings, направленное на прогноз внешнего кредитного рейтинга Японии, прокомментировал министр финансов. Таро Асо сказал, что страна может предотвратить снижение рейтингов, если будет стимулировать оживление экономики и восстановление доходов.

Фискальная цель будет включена в ключевую политическую платформу правительства к середине года. Ее выпустит высший консультативный совет премьер-министра Синцо Абэ следующего месяца.

Стимулирование экономики

После внедрения двух стимулирующих пакетов в сумме 2,2 триллиона долларов для предотвращения более глубокой рецессии, правительство все еще под давлением по приоритетному рост по сравнению с фискальной реформой в краткосрочной перспективе.

Перспективы сокращения налоговых поступлений и растущие расходы на социальное обеспечение для поддержки населения, которое быстро стареет, уже усложнили достижение первичного профицита бюджета к концу марта 2026 финансового года.

Однако бюджетная цель, которая исключает новые продажи облигаций и расходы на обслуживание долга, воспринимается как обязательства правительства уменьшить самый высокий государственный долг в промышленном мире. Этот долг вдвое превышает экономику страны на 5 триллионов долларов.

Оценка долга экспертами

Глобальные рейтинги S&P в этом месяце снизили прогноз рейтинга внешнего долга Японии к стабильному с положительного, ссылаясь на неопределенность относительно фискального положения страны.

В 2017 году Абэ отложил обещание сбалансировать бюджет на пять лет до 2025 года из-за увеличения затрат на выполнение обещанных обязательств по социальному обеспечению.

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Последствия коронавируса

Поддержка экономики в связи с коронавируса увеличила дефицит основного бюджета Японии к 66 триллионов иен (616,25 миллиарда долларов США) в этом финансовом году. Это в свою очередь увеличило зависимость от кредитов, поскольку налоговые и другие доходы не смогли профинансировать расходы на поддержку экономики.