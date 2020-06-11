США начинает восстанавливать экономику и если это "позволит" коронавирус, то в 2021 экономика начнет расти, а безработица падать.

Экономика США в этом году сократится на 6,5% по прогнозам Федеральной резервной системы (ФРС), передает The Guardian. К 2022 году процентные ставки будут близкими к нулю.

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Что будет с экономикой США

ФРС надеется, что экономика США вернется к росту в 2021 году, когда уровень безработицы упадет до 9,3%, а ВВП увеличится на 5%, а затем вырастет на 3,5% в 2022 году. Однако все это зависит от пандемии коронавируса, которую стране не удается контролировать.

Кризис в области здравоохранения, который продолжается, в ближайшей перспективе будет в значительной степени зависеть от экономической активности, занятости и инфляции, и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочных сроках,

– говорится в сообщении.

ФРС снизила процентные ставки почти до нуля в марте, когда глобальная пандемия коронавируса пришла в США, а затем приобрела более 2 триллионов долларов казначейских и ипотечных ценных бумаг, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование рынка.

Фондовые рынки положительно реагируют

Фондовые рынки отскочили от большого падения в начале вспышки коронавируса, когда инвесторы сделали ставку на быстрое восстановление в форме V. Рынки также выросли благодаря доминированию в секторе технологий американских индексов.

Техкомпании стали явными победителями во время пандемии. Apple, Amazon, Facebook и Microsoft в последнее время достигли высоких показателей.

Американские фондовые рынки, которые падали последние дни, отскочили после заявления ФРС в среду.

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Безработица в США

ФРС также прогнозировала, что резкий рост уровня безработицы вскоре начнет сокращаться, снизившись до 5,5% к 2022 году.

Рынок труда в США – хоть все еще страдает от пандемии – пережил свою худшую стадию.

На прошлой неделе управление труда объявило, что уровень безработицы в мае снизился до 13,3% с 14,7% в апреле, поскольку некоторые люди вернулись к работе. Но этот показатель по-прежнему является самым высоким, каким он был с 1940-х годов, и департамент труда заявил, что проблемы со сбором данных во время пандемии означают, что этот показатель, вероятно, на 3% выше.