Мир входит в фазу экономического кризиса из-за коронавируса. Она уже есть и в Украине и негативно влияет на бизнес и финансы каждого украинца. Это не первый глубокий экономический кризис, поэтому страна его переживет.

Однако последствия могут быть значительно больше, чем в предыдущие годы. Такое мнение в эфире 24 канала высказал банкир и экономист Владимир Лавренчук.

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По его словам, без материальной помощи малообеспеченным семьям, которых в Украине большинство, не обойтись. Это делают даже в богатых странах. Эксперт также надеется на международные заимствования.

Пережить кризис, кроме внешних заимствований, другого пути нет. К счастью, есть определенные сигналы от принятых законов и перспективы заключения соглашения с МВФ на получение финансовой помощи,

– убежден Лавренчук.

Он также добавил, что если мы не сделаем реструктуризацию экономики в направлении ее большей производительности и эффективности, то придется очень долго выходить из этого кризиса и выплачивать долги.

Что известно о помощи МВФ?Накануне Владимир Зеленский заявлял, что размер первого транша МВФ может составить 1,7 – 2 миллиарда долларов. А размер кредитной программы должен вырасти с 5,5 до 8 миллиардов долларов.



В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон. Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла так называемый "антиколомойский" законопроект.



В ночь на 31 марта 2020 года нардепы проголосовали за закон о рынке земли.

"Если мы наберемся долгов и пройдем этот кризис, нам уже сегодня необходимо говорить о стратегии государства для того, чтобы через 1,5 – 2 года мы смогли эти долги погасить и поддерживать уровень жизни", – заявил Лавренчук.



Экономические кризисы в Украине / Инфорграфика 24 канала

Банкир отметил, что Украине все равно не избежать экономического кризиса, который нуждается в чрезвычайных мерах и поддержке. И даже без карантина влияние на украинскую экономику будет очень негативное от изменения внешних рынков, поскольку падают цены на экспорт и страны будут уменьшать покупку наших товаров.

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Также, по словам эксперта, существуют преграды по эмиграции трудовых ресурсов, так как экономику Украины частично поддерживали и переводы украинских трудовых мигрантов.