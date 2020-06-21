Криптовалюта – рисковый, но самый доходный финансовый инструмент. За 5 месяцев Hedera Hashgraph принесла инвесторам 214% прибыли.

С начала года в мире появилось около 70 новых криптовалют. И хотя биткойн остается самой дорогой и самой надежной среди них, он уже давно потерял статус самой прибыльной криптовалюты, сообщает "Минфин".

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Какие криптовалюты самые прибыльные

За 5 месяцев 2020 (январь-май) наиболее выгодными оказались:

Hedera Hashgraph – 214%;

Streamr – 185%;

Datum – 168%;

Numeraire – 163%;

Kyber Network – 149%.

Стоит ли вкладываться в эти криптовалюты

Заметьте, что несмотря на высокую доходность этих валют, они являются рисковыми. Об этом свидетельствует совсем другой состав лидеров прошлого года (Binance Coin – 488%; Holo – 376%; Ravencoin – 308%). Эксперты советуют сейчас вкладываться в более раскрученные и известные криптовалюта как Bitcoin или Ethereum.

Что прогнозируют для биткойна

В условиях коронакризы трудно предсказать курс нестабильной криптовалюты, но эксперты сходятся во мнении, что биткойн будет расти.

В частности популярный аналитик Майкл Ван де Попп прогнозирует рост биткойна к 12 тисяч долларов.

По модели stock-to-flow биткойн может подскочить до 100 000 уже в этом году.

Аналитики Bloomberg прогнозируют рост до 20 000 долларов.

Отметим, что в последние дни курс биткойнов колеблется в пределах 9,4-9,9 тысяч долларов.