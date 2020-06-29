Одним из последствий экономического кризиса 2020 года станет прекращение роста реальных доходов жителей Украины. В результате трехлетний период увеличения этого показателя завершился.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) с ссылкой на собственный "Отчет о финансовой стабильности".

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Согласно отчету НБУ, весной 2020 года рост реального располагаемого дохода домохозяйств остановился. В апреле этого года реальная зарплата уменьшилась на 0,5%. Это произошло впервые с марта 2016 года.

Причиной такого уменьшения реальной зарплаты стала низкая деловая активность и падение спроса на рабочую силу.

В то же время, вырос объем социальной помощи населению: доплаты к пенсиям во время пандемии коронавируса ежегодная индексация пенсий. Однако это не повлияло положительно на доходы населения, сообщают в НБУ.

Негативным фактором для доходов Украинской стало падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте 2020 году этот показатель в долларовом эквиваленте снизился на 9% г/г, хотя в течение последних четырех месяцев (до марта) наблюдался прирост.



График взят из финансового отчета НБУ

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В финансовом отчете НБУ указано, что в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов населения прекратится. Опасения второй волны коронавируса негативно скажется на восстановлении рабочих мест.

В НБУ сообщают, что рост зарплат после снятия карантина маловероятен. Ведь еще до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживало увеличение рентабельности.

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