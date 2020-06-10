На китайские компании могут наложить жесткие ограничения, если они хотят торговать на американских биржах. Это может привести к выходу из рынков Alibaba и других компаний.

Новый законопроект, нацеленный против китайских компаний, котирующихся на биржах США, может не только помешать американским инвесторам, но и нанести вред "Уолл-стрит" – который будет лоббировать против этого закона, заявил профессор Гарвардского университета в комментарии CNBC.

Обратите внимание Доллар будет падать: Goldman Sachs сделал прогноз, поставив против валюты США

Законопроект против китайских компаний

На фоне напряженных отношений с Китаем Сенат США в мае принял законопроект, который, по сути, может запретить многим китайским компаниям размещать свои акции на биржах США или брать деньги в американских инвесторов.

Закон требует от этих компаний засвидетельствовать, что "они не принадлежат или, что они не контролируются иностранным правительством", и они будут подвергнуты аудиту американскими регуляторами в течение трех лет подряд. Если китайские компании отказываются от условий или не проходят проверки, то им будет запрещено торговать на биржах США.

Джесси Фрид, профессор Гарвардской юридической школы, заявил, что, хотя цель этого законодательства – защита американских инвесторов, он "не уверен, что этот законопроект на самом деле сделает американским инвесторам какое добро".

По его словам, высока вероятность, что техгигант Alibaba прекратит торговать своими акциями на американских биржах через три года, если закон примут.

Вряд ли Китай позволит проводить аудиторские проверки. Это приведет к падению цен на акции этих компаний. И тогда люди, контролирующие эти фирмы, дешево их приватизируют, а затем выведут на биржы в Гонконге или Китае. Это повредит американским инвесторам,

– считает Джесси Фрид.

Примут ли закон

По словам профессора Фрида, есть "веская причина" считать, что законопроект не примут из-за возможного протеста со стороны "Уолл-стрит", которые будут лоббировать свои интересы. Пока законопроект еще не вынесли на голосование.

"Уолл-стрит будет лоббировать в попытке заблокировать законопроект, поскольку на китайских компаниях на американских биржах зарабатывают. Они (Уолл-стрит – 24 канал), вероятно, оказывают давление на людей в Палате, чтобы не допустить закон до голосования. Потому что, если его все же поставят на голосование, то людям трудно будет не проголосовать, учитывая антикитайские настроения," – рассказывает Фрид.

Антикитайские настроения быстро набирают силу в Вашингтоне в последние годы как среди республиканцев, так и демократов. За последние несколько месяцев отношения между двумя странами стали более резкими – от торговой войны, к ссоре за происхождение коронавируса, а недавно – по предложению Пекина о законе о национальной безопасности в Гонконге.

Важно Промышленность сланцевой нефти в США может упасть: причина в низких ценах

Если Палата поддержит закон, я не знаю, что сделает Трамп. С одной стороны, ему будет трудно, после удара Китая, наложить вето на закон. С другой стороны, Трамп очень заинтересован в сохранении первенства наших бирж, и он не собирается видеть, чтобы эти компании побежут на биржы в Гонконг, Лондоне или континентальном Китае,

– рассуждает Фрид.