Средний размер комиссии за транзакцию в биткоин-сети значительно снизился. Несмотря на это, показатель остается на 277% больше, чем средний размер оплаты за платежную операцию с биткоином в начале 2020 года.

Сегодня комиссия за транзакцию с использованием BTC составляет 1,007 доллара, сообщает Decrypt.co с ссылкой на данные портала Bitinfocharts. Этот показатель стал самым низким с 28 апреля этого года.

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Что известно о комиссии на платежные операции с биткоином за последние месяцы

Согласно данным Bitinfocharts, представленными на графике ниже, средний размер комиссии за биткойн-транзакцию активно начал снижаться со 2 июня .

. В первой половине апреля комиссия находилась на уровне 0,10-0,15 доллара за одну транзакцию.

Интересно, что 20 мая показатель достиг своего двухлетнего максимума – вырос до 6,647 доллара. Последний раз такая высокая комиссия за транзакции в сети биткоинов наблюдалась в июле 2018 года.



Как менялся средний размер комиссии в биткоин сети / График bitinfocharts

Почему комиссия резко выросла в мае? Стремительный рост комиссии за платежи в биткоин-сети вызван халвингом этой криптовалюты, который, в свою очередь, привел к частичному отключению оборудования для добычи BTC и снижение хешрейту самой сети. Несмотря на эти процессы, количество транзакций с использованием криптовалюты не снизилось, что и привело к росту комиссии.



Также размер платы за транзакции с биткоинами начал увеличиваться еще до того, как вознаграждение за майнинг цифровой валюты было разделено пополам. В этом случае количество платежей с BTC возросло, потому что все ждали резкого повышения цены криптовалюты.

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Комиссия за биткоин-транзакции все еще большая

Несмотря на то, что средний размер комиссии за платежи в сети Bitcoin снизился на 83% с 20 мая, сегодня это значение намного выше, чем показатель в начале 2020 года.

1 января 2020 одна биткоин-транзакция стоила всего 0,287 доллара. Таким образом, сегодняшний размер комиссии на 277% больше, чем тот, который был в начале года.