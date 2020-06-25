В четверг, 25 июня 2020 года, европейские фондовые рынки продемонстрировали различные биржевые значение после резкого падения накануне. Несмотря на это, потребительские настроения в Германии улучшились.

По данным Investing.com, немецкий фондовый индекс DAX вырос на 0,1%. Фьючерсы на французский CAC 40, в основном, никак не изменились, а британский FTSE 100 упал на 0,4%.

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Потребительские настроения улучшаются

Согласно данным немецкой исследовательской компании GfK, настроения потребителей крупнейшей экономики Европы, Германии, улучшились. В частности, этот показатель за июль составляет -9,6 по сравнению с предыдущими прогнозами, в которых говорилось о значении в -12. В июне такой показатель составлял вообще -18,6.

Внимание участников рынков будет приковано к результатам заседания Комитета по вопросам денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. В рамках встречи запланировано принятие программы экстренных закупок для борьбы с коронавирусом на 600 млрд евро.

Падение фондовых рынков накануне: что стало причиной

В среду, 24 июня, основные европейские фондовые индексы снизились примерно на 3%. В настоящее время на Уолл-стрит тоже наблюдался худший день торгов за последние две недели: промышленный индекс Доу-Джонса опустился более чем 700 пунктов.

Триггером для такого резкого обвала на фондовых рынках стал прогноз Международного валютного фонда о снижении экономики в 2020 году. В МВФ заявили, что пандемия коронавируса нанесла больший вред мировой экономике, чем считалось ранее.

По прогнозам организации, объем мирового производства снизится на 4,9% к концу 2020 года. В апреле эксперты предсказывали, что этот показатель снизится на 3%.

Еще одним фактором, который привел к стремительному падению фондовых индексов, является скачок случаев коронавируса в США, особенно в штатах, где были сняты ограничения досрочно. Губернаторы Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута заявили, что жители штатов с высоким количеством заболевших COVID-19, которые прибывают с вышеназванных штатов, должны находиться на самоизоляции в течение 14 дней.

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