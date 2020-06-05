Кризисные явления в экономике актуализировали потребность людей в заработке. Одним из наиболее интересных способов получения дохода является трейдинг или торговля на финансовом рынке.

Что происходит с финансовыми инструментами сегодня, и как на этом заработать – в материале 24 канала.

Что происходит в мире финансов?

В последнее время финансовые рынки оказались в зоне турбулентности, волатильность существенно выросла. Это вызвано различными факторами. Среди них можно выделить:

негативные экономические последствия, связанные с пандемией коронавируса;

обострившиеся противоречия между США и Китаем;

коллапс, который произошел на рынке нефти.



Реакция рынка нефти на пандемию и кризис / Фото ngzb.com

Для многих участников рынка текущая ситуация стала полной неожиданностью. Однако профессиональные трейдеры знают, что период роста волатильности является отличной возможностью для получения хорошей прибыли. Чтобы зарабатывать, нужно всего лишь понимать закономерности, которые влияют на стоимость активов.

Как мировые события влияют на финансовый рынок

Так, пандемия, с одной стороны, давит на котировки оффлайн-бизнеса, стоимость нефти и цену акций авиакомпаний, а с другой – способствует росту акций сервисов онлайн-коммуникаций и онлайн-развлечений. Торговый конфликт США и Китая способствует снижению китайских фондовых индексов и росту американских, а нефтяной кризис привел к такому падению цен на нефть, которого не было более 20 лет.

Как научиться получать прибыль?

Основное правило финансовых рынков – "покупай дешевле, продавай дороже". Следуя ему, можно купить, например, нефть марки Brent. Эксперты ожидают, что цены на нефть могут вырасти, стремясь достигнуть справедливой стоимости. В результате, купив сейчас нефть по 30 долларов за баррель, вы сможете продать ее, когда она достигнет 40 долларов. Ваша прибыль составит 10 долларов. Вложив в сделку 3 000 долларов, вы получите доход в 1 000 долларов всего лишь при восстановлении цен на "черное золото".

Только взгляните на котором низком уровне нефть сегодня. Все из-за сокращения спроса и переполненные хранилища нефти. Когда эти проблемы решатся, то и цена начнет возвращаться к своему уровню.



График цен на нефть / Forex Club

Эффективно работать на финансовых рынках можно, не выходя из дома и не обладая большим капиталом. Важно понимать закономерности, правильно прогнозировать динамику активов, а также выбрать удобную торговую платформу, например Forex Club Libertex.

Как начать торговать

Выберите торговую платформу. Forex Club Libertex доступна на телефонах с операционными системами IOS и Android, а значит использовать ее можно на любом телефоне буквально не вставая с дивана. Дальше нужно зарегистрироваться и пополнить автоматически открытый для вас счет. После этого можно начинать торговать. Выберите финансовый инструмент и спрогнозируйте направление движения его цены. Если вы ожидаете, что цена будет расти, то вам надо будет совершить сделку на покупку. Если вы считаете, что стоимость выбранного вами инструмента будет падать, то вам нужно будет его продать. Определившись с направлением – просто нажмите соответствующую кнопку в торговой платформе.

С каждым днем все больше людей открывает для себя возможности финансовых рынков. Получить подробную консультацию по управлению личными финансами можно у экспертов компании с хорошей репутацией и 23-ти летней историей на рынке, Forex Club Libertex. Трейдеры с многолетним опытом успешной работы научат вас получать прибыль на финансовом рынке, не выходя из дома.