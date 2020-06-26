Доходы украинцев падают во время кризиса, а уровень безработицы стремительно растет. Однако есть и те, кому удается заработать на кризисе и приумножить свои сбережения.

В последнее время наша жизнь становится все менее предсказуемыой. Пандемия коронавируса поставила многих в тупик. Однако есть профессии и компании, которые не только не пострадали в период кризиса, но и стали более прибыльными. В материале 24 канала рассказываем о том, какими навыками нужно обладать, чтобы успешно проходить кризисные периоды.

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Украинцы теряют доход и работу

По данным КМИС, в конце марта большинство (90%) населения Украины беспокоило распространение коронавируса и почти половина (46%) постоянно переживала из-за неопределенности ситуации. Однако с течением времени на первый план выходят проблемы экономического характера. Многие виды бизнеса серьезно пострадали из-за падения выручки, остальные были вынуждены совсем закрыться. В результате, пандемия привела к тому, что уровень безработицы в Украине вырос и может составить 11,5% во втором квартале 2020 года, сообщили в НБУ. Сегодня, чтобы сохранить свои доходы, нужно спрогнозировать развитие ситуации и подготовиться к ней.

Важность прогнозирования

Даже во времена турбулентности остаются вещи, которые мы можем спрогнозировать. Сейчас все чаще говорят о том, что осенью начнется вторая волна пандемии. Это означает, что возможно усиление карантинных мероприятий и ухудшения ситуации в экономике. Безусловно, каждый здравомыслящий человек четко понимает, что к таким перспективам следует готовиться заранее. Ведь кризис это не только тяжелое испытание и спад, но и уникальная возможность для того, чтобы заработать и стать более обеспеченным человеком.

Именно поэтому стоит начать присматриваться к тем отраслям, которые позволяют зарабатывать в период кризиса. При правильных действиях те шаги, которые вы сделаете сегодня, дадут возможность создать источник пассивного дохода.

Стоит признать, что пандемия коронавируса привела не только к падению во многих сферах в экономике. Для некоторых профессий полная занятость ничем не хуже, а часто и лучше работы в офисе. Кроме того, текущая ситуация привела к росту доходов целого ряда отраслей. Какие же компании выиграли от кризиса, и какая профессия позволит вам сохранить и приумножить ваши доходы в кризис?

Кто выиграет от кризиса

"С одной стороны, эпидемия коронавируса привела к росту спроса на услуги сервисов для онлайн-коммуникации, например, мессенджер Slack, развлекательные ресурсы (Netflix), социальные сети (Facebook). Рост показали также продажи онлайн-магазинов (Amazon). Для примера возьмем компанию Netflix, которая предоставляет сервис потокового видео. Ее акции показали рост с середины марта 2020 году на 56% до более чем 465 долларов (по состоянию на 24 июня)", – рассказывает Евгений Шакотько, аналитик Киевского филиала Forex Club.

В середине марта акции Netflix стоили 298 долларов. С тех пор с резкими взлетами в апреле и июне, акции продолжают расти и уже достигли своего нового рекорда - 466 долларов.



Как изменились цены акций Netflix за 3 месяца / Forex Club

Трейдер – профессия будущего

"С другой стороны, большие возможности для заработка на текущем кризисе были у тех, кто вовремя мог вложить деньги в прибыльные компании. Речь именно о трейдерах. Опытные участники финансовых рынков, которые смогли проанализировать ситуацию и вовремя уложиться в акции с большим потенциалом для роста (например, акции Netflix) заработали хорошие деньги. Будущая вторая волна пандемии открывает перед всеми трейдерами новые возможности по увеличению своего капитала. Те, кто правильно спрогнозирует ситуацию и вовремя сделает соглашения с нужными активами, сможет получить хорошую прибыль ", - считает эксперт.



Евгений Шакотько, аналитик Киевского филиала Forex Club

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Каким будет мир после карантина

Сегодня становится очевидным, что мир уже никогда не будет таким, как был в карантин. Многие компании обанкротятся и многие специалисты останутся без работы. Но те компании и люди, кто сможет приспособиться к текущей ситуации и научиться зарабатывать в новых условиях, сохранят свои позиции и приумножат свой капитал.

Нужно учиться принимать вызовы, с которыми мы сталкиваемся, брать новые высоты и пытаться получить максимум от ситуации. Не бойтесь рисковать и осваивать новые профессии. Начинайте торговать на финансовых рынках и вы существенно расширите ваши возможности по сохранению своих средств и увеличения капитала,

– отметил аналитик Евгений Шакотько.