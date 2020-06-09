Согласно статистике, более чем треть украинцев имеют страницы на Facebook. Часть из них использует их как источник новостей, а кто-то для обычного общения. Однако большинство даже не догадывается, что может стать совладельцем мировой сети и зарабатывать на этом немалые средства.

Как инвестировать в активы бизнес-гигантов и что нужно знать об акциях международных компаний - читайте на 24 канале.

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В какие финансовые активы инвестировать?

Рынок предлагает немало вариантов для инвестиций. Самыми популярными, конечно, есть банковские депозиты и недвижимость. Однако в период экономического ослабления этим видам активов не нужно особенно доверять.

Вместо того, чтобы получать стабильный пассивный доход, стоит обратить внимание на акции международных компаний. Более того, украинцы тоже имеют доступ к ценным бумагам мировых компаний.

Любой украинец может торговать контрактами на разницу цен по акциям иностранных компаний. Это можно делать не выходя из дома, используя свой мобильный телефон,

– объяснил Евгений Шакотько, трейдер-аналитик Киевского филиала МАБТ.

Что важно сделать перед покупкой активов?

Прежде всего, стоит найти посредника, который предоставит доступ к необходимым инструментам. То есть, нужно выбрать профессиональную компанию, которая поможет разобраться во всех нюансах инвестирования.



Об особенностях трейдинга проконсультирует специалист / Фото Jason Briscoe, Unsplash

На что обратить внимание при выборе посредника:

Продолжительность деятельности на рынке. Это должно быть предприятие с многолетней историей, что говорит о его опыте. Количество клиентов. Стабильность репутации.

Как выбрать активы, которые гарантированно принесут доход?

В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, стоит обращать внимание на акции компаний тех отраслей, которые смогли увеличить прибыль в текущей ситуации. Среди них:

соцсети и другие сервисы онлайн-коммуникаций – Facebook, Snapchat, Slack;

компании, предоставляющие развлекательный контент – Netflix;

медицинские компании – Johnson & Johnson, UnitedHealth Group, Pfizer, BAYER;

сотовые операторы – Vodafone и другие.

Если перейти к цифрам, то акции компании Netflix выросли с 328 долларов в начале 2020 года до более чем 440 долларов по состоянию на сегодня. При этом на фоне пандемии и повышенного спроса на развлекательный контент прибыль компании за первый квартал увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Таким образом, стать совладельцем мировой компании может каждый желающий украинец. Главное, проконсультироваться с профессиональными экспертами, которые помогут подобрать финансовые активы, чтобы в будущем получать стабильный доход.