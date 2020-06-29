Сегодня волатильность биткоина находится на том же уровне, что и перед мартовским обвалом цены криптовалюты, когда она снизилась на 50%. Сейчас трейдеры торгуют гораздо безопаснее, чем раньше, а уровень стресса на рынке растет, утверждают аналитики Skew.

Биткойн торгуется в узком диапазоне с начала мая, а его 10-дневная волатильность снизилась до годового минимума, пишет РБК со ссылкой на данные Skew.

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Последние изменения стоимости BTC:

10-дневные колебания цены пары BTC/USD опустились на 30%;

30-дневные колебания стоимости пары BTC/USD упали на 57%.

Динамика волатильности биткоина

Аналитики Skew констатируют, что примерно такие же показатели наблюдались еще до стремительного снижения цены биткоина в марте. Напомним, тогда курс первой криптовалюты всего за два дня обвалился на 50% – до 3800 долларов. Сейчас биткойн торгуется на уровне 9200 долларов, а на прошлой неделе его цена выросла на 0,14%.

10-дневная волатильность опустилась на 30% – до годового минимума. Затишье перед бурей?

– пишут аналитики Skew на своей странице в Twitter.

10D Realized Vol dropping to a YTD low of 30%.

️Calm before the storm? pic.twitter.com/A93bYFdHdz — skew (@skewdotcom) June 24, 2020

Согласно индикатору Линии Боллинджера, волатильность биткоина находится на уровне 0,08 – это самое низкое значение с 1 апреля 2020 года. По словам экспертов, трейдеры торгуют осторожно.

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Цена биткоина демонстрировала низкую волатильность и в сентябре 2019 года. Тогда самое низкое значение было установлено 22 сентября. В результате курс криптовалюты резко упал: в течение следующих двух дней он снизился с 10 000 долларов до 8000 долларов за одну единицу BTC.

Сразу после этого волатильность опустилась и находилась на низком уровне в течение 13-22 октября. На следующий день, 23 октября, курс биткоина обвалился с 8200 долларов до 7000 долларов, а уже 26 октября цена криптовалюта достигла 10 000 долларов.

Однако в этом случае на стоимость BTC повлияла не только низкая волатильность. Ведь накануне, 25 октября, президент Китая заявил, что блокчейн является одной из ключевых технологий страны. Именно это сообщение и могло подтолкнуть цену биткоина вверх.